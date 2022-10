A Dancing with the Stars ismét fergeteges hangulatot varázsol minden néző nappalijába, ám nem a megszokott időpontban! Változást jelentett be a csatorna.

Múlt héten startolt el a Dancing with the Stras legújabb évada, amelynek első kiesői Rubint Rékáék lettek. Számukra véget ért a verseny, de nagyon sok páros van még, akik szeretnének bizonyítani, és megmutatni, hogyan sajátítanak el hétről hétre újabb és újabb koreográfiákat. A mostani műsorban is fergeteges hangulatra számíthatunk, azonban figyelnünk kell, nehogy lemaradjunk róla, ugyanis változást jelentett be a csatorna: ezúttal 19:30-kor indul a parkett felszántása.