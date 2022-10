Hugh Hefner és a Playboy a kétezres években reneszánszát élte. A Playboy villa lányai című sorozat 2005-ben indult, majd hat évadon át futott. Az üzletekben minden tele volt a nyuszis logóval ellátott termékekkel. Kiskamasz lányok istenítették a nyuszilányokat, nyuszis parfümöt fújtak magukra, nyuszis párnával aludtak, és valahogy ez az egész iszonyatot természetesen kezelték.

Majd öt évvel ezelőtt, 2017-ben Hugh Hefner elhunyt. Azóta pedig - hiába épített fel hatalmas birodalmat - ma már pozitív jelzők helyett inkább csak olyan címszavakban találkozunk vele, mint tárgyiasítás, szexuális kizsákmányolás, kihasználás, visszaélés. A Playboy színes-szexi-vidám világának leáldozott, helyette pedig csak kihasznált nők és traumák maradtak.

Pedig a Playboy magazin atyja, Hugh Hefner magát feministának vallotta.

A Playboy legelső száma máig ikonikus. 1953 végén jelent meg, nem mással, mint Marilyn Monroe-val a címlapon. Az újság hamar nagyon kapós lett, aminek Hefner szerint az volt az oka, hogy az ötvenes évek prűd, szemellenzős korában hatalmasat robbant egy a szexualitást teljesen nyíltan előtérbe helyező újság. A sajtómágnás úgy gondolta, szexuálisan fel kell szabadítani az amerikaiakat.

Az egyébként nívós újság a meztelen nők miatt vált híressé, de ennél sokkal több rejlett benne. Rengeteg ismert és elismert emberrel készültek interjúk a lapba, és elismert írók közöltek benne cikkeket.

A magazin rendszeresen foglalkozott olyan nagyon komoly, leginkább nőket érintő témákkal, mint az abortusz, a fogamzásgátlás és a nők jogai, de még a rasszizmus ellen is felszólalt. Ez így eddig jól hangzik, nem? A meztelen nők a címlapon felhívják a figyelmet, a tartalom pedig értékes, előremutató, már-már feminista.

Hefner saját magát is feministának tartotta, aki a nők szexuális felszabadításán ügyködik - bár mindezt meztelen nők elég konkrét tárgyiasításával tette, így pedig azért, valljuk be, mégsem hangzik olyan jól.

Az újságban szereplő pucér nőket bármilyen szempontból is vizsgáljuk, csupán a férfifantáziák kiszolgálásának az eszközei voltak. Így pedig a nők tárgyiasításában volt a nagyobb szerepük.

Nem is beszélve a Playboy villa nyuszilányairól, akik a kétezres években még - valamilyen elmebeteg módon - szinte valamiféle idolként is feltűntek a fiatal lányok előtt. A cukormázzal leöntött, délutánonként sugárzott sorozat valóban egy csodás, luxussal teli, kényelmes fantáziavilágot közvetített, azonban Hefner halála óta a volt nyuszilányok egyre bátrabban vallják be, hogy mégsem volt olyan mesés ez a világ, mint ahogy a kamerák mutatták.

Hefnerről és a nyuszilányokról ma már valószínűleg egyre kevesebb embernek jut eszébe, hogy követendő példák lennének, és sokkal inkább olyan történetek égtek bele az emberek fejébe, mint amikor az egyik volt villalakó lány arról számolt be, hogy folyamatosan nemi betegségeket kapott el a sajtómágnástól, és hogy mások előtt kellett szexelniük vele. Vagy arról, hogy a szex kötelező volt, és már szinte házimunka-jelleggel végezték a lányok, miközben Hefner csak feküdt mozdulatnul, és várta a kielégülést. De többen beszéltek már nemi erőszakról és agresszióról is.

De olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy a magazin alapítója egy kutyával folytatott szexuális aktust, vagy hogy előszeretettel fotózta egyszerhasználatos kamerával a részeg topless lányokat, majd kiplakátolta képeikkel a villát.

A Playboy és Hugh Hefner csodavilága így mára teljesen kipukkant, és ma már remélhetőleg inkább csak elrettentő példaként, semmint követendő mintaként lebeg a fiatal lányok szeme előtt.