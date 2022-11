Az ügy hatalmas port kavart, Azahriah később többször is nyíltan megalázta a vele szexelő lányt, aki ezzel szemben minden alkalommal igyekszik meglovagolni az ismertség hullámait.

Bár már egy ideje csitultak az indulatok, az énekes most ismét felkavarta az állóvizet új dalával, amelyben egyértelműen a mobilvécé mögötti légyott másik felének üzen:

"Ki akarnak b*szni velem nagyon Ez vérre megy, de tévednek, ha azt hiszik, hogy hagyom Tip-top gádzsi, szalmabálába rakom Tiszadobon ha megyek akkor dobom, ha megyek akkor dobom..."

- áll a Papa című dalban, amelyben egyértelműen a szexbotrányra utal.

Néhány kommentelő már fel is tette a kérdést, miszerint a lány vajon magára ismert-e. Ahhoz viszont kétség sem fér, hogy Laura reakciójára sem kell sokat várni. A lány ugyanis az eset óta többször is nyilatkozott a médiának és egy hosszabb interjút is adott az egyik netes műsornak. Ez a felvétel pedig újra és újra szembejön Azahriah barátnőjével, Lunával, aki nemrég megkérte Laurát, hogy ne borzolja tovább a kedélyeket.