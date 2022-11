Szombaton véget ér a Dancing with the Stars című műsor, amelynek nagy esélyese Csobot Adél és táncpartnere, Hegyes Berci.A gyönyörű énekesnőt hetek óta tátott szájjal nézik az emberek, hiszen profikat megszégyenítő módon táncol a parketten. Most, hogy Adél újra reflektorfénybe került, sokakat érdekel, milyen a kapcsolata Istenes Bencével, most erről vallott.

„Egy hosszú távú kapcsolatban a rózsaszín köd egy idő után eltűnik és felszínre kerülnek olyan dolgok, amik nem biztos, hogy a legeslegjobbak. De ha igazi a kötődés és egy a cél, szoros a kapcsolódás, akkor tulajdonképpen ezekből a mélységekből nagyon szépen fel lehet menni újra a magasba" – vallotta be az énekesnő a műsorban.

"A kétgyermekes fiatal anyuka egyébként napról-napra ragyogóbb és sikeresebb a táncparketten, ami felpezsdítette az otthoni állóvizet is" – írja a Hot! magazin.