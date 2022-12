Az 1990-es években történt Petronellával, hogy egy alkalommal csörgött a telefonja - a vonal másik végén Ghislaine Maxwell asszisztense volt, akivel bár nem voltak barátok, de ismerősök igen. Ő és Ghislane azt akarták tudni, hogy a lány vacsorázna-e egy londoni étteremben Donald Trumppal.

"Nem szerettem volna magam is az étlapra kerülni, ezért megkérdeztem, kik lesznek még jelen" – meséli Petronella, aki a kérdésére azt a választ kapta, hogy "te és néhány másik lány".

"Ez volt a második alkalom, hogy Ghislane megpróbált beszervezni. Nem sokkal korábban meghívott egy barátomat és engem Bill Clinton szállodai lakosztályába. A volt amerikai elnök egyedül látogatott Angliába, és nem volt női társasága" - folytatta a lány, aki nem igazán lepődött meg, de mindkét meghívást visszautasította.

Petronella először egy divatos olasz étteremben találkozott Ghislaine-nel, Knightsbridge-ben az 1980-as években. Robert Maxwell médiamágnás lánya hat évvel volt idősebb nála (ő akkor 17 éves volt).

Ghislane apja, a milliárdos médiamágnás, Robert Maxwell volt, akit a magyar lány szintén ismert.

"Ismertem Robert Maxwellt, nagyjából akkoriban találkoztam vele, amikor bemutattak Ghislaine-nek. Apám, a politikus és író, Woodrow Wyatt meghívta őt egy vacsorára az otthonunkba. Maxwell akkoriban a Mirror Group Newspapers tulajdonosa volt, és ritkán került le a címlapokról. Anyám, aki magyar volt, nagyon szeretett volna találkozni vele, mert a férfi a volt Csehszlovákia egykor Magyarországhoz tartozó részén született" - mesélte el Petronella, honnan származik kapcsolata a pedofilbortány női főszereplőjével, hozzátéve, hogy bár hideg, téi éjszaka volt, a nagyon magas, egykor jóképű, addigra elhízott, vöröses bőrű férfi erősen izzadt.

Lehajolt, hogy megcsókolja a kezem, úgy szívta a csuklómat, mintha kígyómarásból merítene mérget. Aztán anyámhoz fordult, és azt mondta: – Milyen szép lányod van.

Ghislain Maxwell később megismerkedett Jeffrey Epsteinnel, akinek kiskorúakból álló szexrabszolga-hálózatának kiépítésében segített. Rengetegen fordultak meg azokon az eseményeken, melyeken tizenéves, köztük 11 éves kislányok is jelen voltak. Egy-egy ilyen buliban megjelent többek között Bill Gates és Bill Clinton is. Az ügyben gyanúba keveredett András yorki herceg is, de nevét végül tisztázták, igaz, sokba került ez a néha II. Erzsébetnek.

Ghislaine jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti. Megbánásnak semmi jelét nem mutatta, sőt elfogásakor azt sem értette, miért akarják letartóztatni. A börtönben állítólag rendszeresen azért sokat panaszkodik, mert nem lehet fodrásza és mert zavarja az éjjel is világító neonlámpák fénye - írja a Mirror.