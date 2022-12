Telnek az évek, és Sabrinán mintha nem fogna az idő. Bár arcvonásai már csak nyomokban hasonlítanak az egykori popcsillagra, szépsége vitathatatlan, alakja pedig még mindig bombasztikus.

Ahogy a Bors írja, már az 1987-es Boys című slágeréhez készült klipben is megvillantotta mellbimbóit, amikor bikinije véletlenül(?) lecsúszott - a BBC Top Of The Pops műsorában fekete csíkokkal "cenzúrázták" a videó egyes részeit -, és erről a szokásáról 54 évesen sem szokott még le.

Aki felnéz az Instagram-oldalára, csodákban lehet része, már ami a hölgy melleit illeti, melyek kétségkívül nagyra nőttek az elmúlt 25 évben, nem is csoda, ha a mai napig szívesen mutogatja formás kebleit és mellbimbóit. Nincs ez másképp legutóbb feltöltött fotóján sem: