A Brüsszelben élő Alizée élete fenekestől felfordult, mikor férje egy olyan videót töltött fel a TikTokra, melyen ő egyszerre eteti kebleiből két gyermekét. Ez még nem is lenne furcsa, csak a tény, hogy egyikük már rég az általános iskola padjait koptatja.

A bizarr jelenet úgy indult, hogy a hölgy épp kisebbik lányát, Zaylee-t szoptatta, ekkor kérdezte meg a nagyobbik, Maya, hogy ő is kaphat-e tejet. Alizée úgy vélte, miért ne, és iskolás lányát is a mellére engedte.

Mindezt férje rögzítette mobiltelefonnal, majd képes volt kilőni a felvételt az egyik legnépszerűbb videómegosztóra. Ahogy az várható volt, özönlöttek a felháborodott kommentek, melyekben őrültnek titulálták az édesanyát, sőt, volt, aki azt írta, el kellene tőle venni a kicsiket. Alizée azonban fittyet hány a gyűlölködőkre és továbbra is folytatja különös szokását.