Az Ízek, imák, szerelmek óta elképesztő népszerűségnek örvend Bali, az indonéz sziget, ami mindenkit elvarázsol, nem is véletlenül. Aki egyszer is járt már az "istenek szigetén", és megismerte a helyiek különleges szokásait, egyből érti, hogy miért sugárzik teljes harmónia és nyugalom a környékből. Rengetegen számolnak be arról, hogy az ott töltött idő alatt találtak magukra, a belső békéjükre, és rendszeresen vissza is térnek a felejthetetlen helyszínre.