A Hold a Mérleg jegyében jár, és segít abban, hogy a másik szempontjait is figyelembe véve tudjunk átbeszélni dolgokat. Napi horoszkóp következik szombatra.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Most bizony főleg rajtad múlik, mennyire tudod megvalósítani az elképzeléseidet. Ha az tényleg fontos, akkor higgy magadban, lásd magad előtt, hogy igenis el fogod érni. Ellenkező esetben lehet, hogy nem is olyan fontos, hiába tűnik most még annak.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nem mindig egyszerű megoldani a családban felmerülő konfliktusokat. Ez a szombati napra különösen igaz lehet. Ha felkapod a vizet, azzal ráadásul csak olajat öntesz a tűzre. Fontos, hogy senkitől se válj el haraggal!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Úgy érzed, sok apró, bosszantó probléma nehezíti az életedet, ráadásul hajlamos vagy rá, hogy fel is nagyítsd ezeket. Ha kevésbé vagy céltudatos, és engeded megtörténni a dolgokat, akkor nagyon örömteli lehet a szombat.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Szombaton nagyon gondoskodó hangulatban leszel egész nap. Mindenki, akire csak ránézel, akivel kapcsolatba kerülsz, részvétet kelt benned. Kissé szentimentális hangulatba is kerülhetsz. Nézz meg egy szép filmet!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha te akarsz valamit, akkor azt el is éred. Csupán az a lényeges, hogy a szíved mélyéből akard, amit elhatároztál. Ha ez csak valamilyen felszínes pótcselekvés, akkor biztosan nem érsz célba. De ha a hited megvan hozzá, bármit elérhetsz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szombaton élvezed az élet örömeit, ami ritkán adatott meg az utóbbi időben. Nem is azért, mert ne lenne rá lehetőséged, hanem azért, mert szinte mindig csak a kötelezettségekre fókuszálsz. Engedd el a célokat! Élj végre a jelenben!

