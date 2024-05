Demi Moore és lányai apró bikiniben mutatták meg alakjukat

Szuper hangulatú videót posztolt Demi Moore a családi nyaralásról, a felvételen a lányai is szerepelnek. Rumer most 35, Scout 32, Tallulah pedig 30 éves. A felvételen szerepel a színésznő unokája is, Rumer lánya, a kis Louetta. A cukiságfaktort pedig a család kutyájával, az imádnivaló Pilaffal maxolták ki végleg. A videón két férfi is látható, ők a család közeli barátai, Patrick Hilgart és Eric Buterbaugh.

A vicces felvétel elején még mindannyian ruhában vannak egy nagy teraszon, aztán sorban a kamera felé szaladnak, majd egyszer csak már hátulról, fürdőruhában láthatjuk őket. Utoljára marad Rumer, aki visszaszalad "ottfelejtett" babájáért.

Demi Moore alakja még mindig csodás

A 61 éves Demi Moore lenyűgözően néz ki leopárdmintás bikinijében, és ezt a kommentelők is megjegyezték, elhalmozták dicsérettel a színésznőt.

„Beszélhetnénk arról, hogy ennek a vagány nagymamának hogyan lehet erősebb a fizikuma, mint a legtöbb 20 évesnek?” - írta egy követő. És valóban, ha nem tudnánk a valódi korát, azt hinnénk, hogy Demi maximum 30 körül jár.

A múlt héten Rumer Willis is megosztott egy fotót, amelyen ő és a testvérei egyforma pink bikinit viselnek. A követők szemében a legnagyobb sztár azonban Louetta volt, akin ugyanolyan, tütüszoknyás fürdőruha volt. A lapozós galériában a fiatal anyuka azt is megmutatta, hogyan szoptatja gyermekét.