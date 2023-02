Februárban már mindenkinek tele van a hócipője a hideggel, a sötéttel és úgy általánosságban a téllel. Legszívesebben lerúgnánk a bakancsot, vállfára akasztanánk a kabátot és végre újra élveznénk a nyári napsütés simogató melegét. Nézzük is meg, hol nem repkednek a mínuszok februárban.

Tenerife

Tenerife a Kanári-szigetek legnagyobb tagja, amely az Atlanti-óceán északkeleti részén helyezkedik el és Spanyolország fennhatósága alá tartozik. A februári hőmérséklet átlagosan 20-25 fok között ingadozik, de előfordult már ebben az időszakban 30 fok is, így bátran állíthatjuk, hogy aki a tél elől menekül, az itt enyhülésre lel. Tenerifén mindenki talál magának kedvére való programot, hiszen a homokos strandok mellett hegyeket is láthatunk, sőt még gyógyfürdőket is.

Marokkó

Marokkó, azaz hivatalos nevén a Marokkói Királyság szintén az Atlanti-óceán partján fekszik, igaz, a Földközi-tengerrel is határos. Éghajlata igen változó, akad itt a turisták által kedvelt mediterrán partszakasz mellett szubtrópusi és sivatagi régió is, tehát a mínuszoktól nem igazán kell tartania annak, aki ide látogat. Februárban 20-22 fok körüli átlaghőmérséklettel számolhatunk az üdülőövezetekben, ez pont kellemes, ha strandolás helyett inkább felfedeznénk Casablancát és aktív pihenéssel töltenénk az időt.

Thaiföld

Thaiföld nem tartozik a közeli úti célok közé, ám, aki igazi nyarat akar a télben, annak bizony meg kell barátkoznia egy hosszabb repülőút gondolatával. Thaiföld, vagy ahogyan hivatalosan nevezik, a Thaiföldi Királyság vízbe nyúló részét keletről a Thai-öböl, nyugatról pedig az Andamán-tenger határolja, így tengerpartja akad bőven, a szigetekről nem is beszélve. Thaiföldön februárban az átlaghőmérséklet 28-33 fok között mozog, így itt már igazán a nyárban érezhetjük magunkat tél végén is.

Dominikai köztársaság

A Dominikai Köztársaság a Karib-tengeren található, és a térség egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Ez nem is véletlen, hiszen Dominikán a hőmérséklet a leghidegebb hónapokban sem esik 20 fok alá, míg a legmelegebben sem nagyon haladja meg a 30-at. Az éghajlata tehát nagyon kellemes, igaz, a csapadékos évszakban – májustól októberig - számolni kell a monszunokkal, sőt hurrikánokkal is. Februárban az átlaghőmérséklet 25-30 fok közé tehető, így ide is bátran utazhatunk, ha igazi nyári hangulatra vágyunk a magyar zimankó kellős közepén.

Srí Lanka

– teljes nevén Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság - az Indiai-óceán északi részén helyezkedik el, és korábban Ceylonként volt ismert. A szigetország klímája trópusi, így mind az éves átlaghőmérséklet, mind a páratartalom meglehetősen magasnak mondható – igaz, térségenként tapasztalható némi változatosság. A tengerparton átlagosan 27 fokot mérhetünk, míg a hegyekben akár 20 fok köré is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Októbertől januárig tart az esős évszak, februárban tehát már nem kell jelentős csapadékra számítani, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok között ingadozik, így itt sem fogunk fázni.