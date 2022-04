Ko Samui kilóg a sorból, ugyanis rendelkezik saját reptérrel, így oda Bangkokból közvetlen járattal 1,5 - 2 óra alatt el lehet jutni. Ko Phangan és Ko Tao azonban már csak komppal megközelíthető, cserébe viszont gördülékeny az utazás. A hajók gyorsan váltják egymást, nem kell órákat ülni a kikötőben, a helyiek pedig nagyon segítőkészek. A menetidő nagyjából 30 perc, a viteldíj pedig kb. 2 ezer forintnak megfelelő helyi pénz. A beutazási szabályokról, illetve a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról itt olvashatsz bővebben.

Ko Phangan lakossága a helyiek becslése szerint nagyjából 10 000 főre tehető, internetes leírások szerint 12-14 000, tehát a sziget hangulata igen családias. Vannak még számadatataim, de ezzel nem untatnék senkit, kivéve a kedvencemmel: Ko Phanganon összesen 1, azaz egy darab jelzőlámpa van. Szerintem ez csodálatos, ijesztő és vicces is egyben.

Sokkal kevésbé mainstream, mint Phuket, ami igencsak felkapott úti céllá vált az utóbbi években. Ko Phangan főleg azok számára érdekes célpont, akik érdeklődnek a spiritualitás, az önismeret és az egészséges életmód iránt, ugyanis ez a sziget a Thai-öböl lelke: itt lehet legkönnyebben tudást, tapasztalatot és élményt gyűjteni a thai emberek holisztikus életszemléletéről. Nem véletlen, hogy akik szeretnének kiszakadni a nyugati életvitel mókuskerekéből, vagy lehetőségük van távolról is dolgozni, azok ide utaznak.

Számos kisebb-nagyobb lifestyle-közösség található a szigeten, ahova utazóként érdemes csatlakozni. Ezeken a helyeken megtanítanak arra, hogyan bánj önmagaddal fizikai és lelki síkon is (vagy legalábbis megmutatják, hogyan kéne csinálni), és rengeteg olyan tudást, tapasztalatot gyűjthetsz, amelyeket magaddal vihetsz a "való életedbe". Én az Orion Healing Center működésébe és programkínálatába pillanthattam be, sőt, egy tengerparti jógaórán is részt vehettem egyik reggel.

Eleinte nem számítottam túl nagy durranásra. Úgy voltam vele, hogy rólam amúgy is lepereg minden, ami nyugalomra törekszik, hiszen a vibráló természetem nem viseli az ilyesmit. Ezek után nagyon megdöbbentem, amikor a jógaórát követő 15 perces meditációba belealudtam - és nem, nem azért, mert reggel volt, teljesen kipihentem érkeztem. Úgy éreztem, van ott valami azon a helyen, valami kollektív hangulatbuborék, ami mindenkire hatással van. Ezután kezdtem el jobban figyelni arra, hogy mivel is foglalkoznak ott.

Mint azt az Orion marketing vezetőjétől, Nadia Villaverdétől megtudtam, ebben a "táborban" megtanítanak a helyes táplálkozásra, a természetben fellelhető növényi alapanyagok értékeire, sőt, még arra is, hogyan készítsünk ezekből finom fogásokat. Részt vehetünk különböző képzéseken, ahol méregtelenítési eljárásokkal, különféle légzéstechnikákkal és meditációval ismerkedhetünk meg.

Megmutatják, hogyan teremthetjük meg magunkban a belső békét, ami önmagában nyilván nem elegendő a sikerhez, hiszen a befektetett munkára és időre is szükség van, de nekem nagyon szimpatikus, hogy a kezedbe adják a módszereket, amelyek között megtalálhatod a hozzád legközelebb állót. Emellett rengeteg jóga és reiki tanfolyam közül választhatsz, akár hosszabb programokban is részt vehetsz, de arra is van lehetőség, hogy csak egy-egy órára csatlakozol be. Ezt megteheted úgy is, hogy nem a tábor területén bérelsz bungalót, hanem egy távolabbi apartmanból jársz át, és úgy is, hogy a tábor területén élsz.

A sziget ennek megfelelően arra rendezkedett be, hogy akár hónapokra is értékes kikapcsolódást biztosítson a közönségnek. Rengeteg kiadó apartmant lehet találni, amelyeket az itthoni árakhoz képest jelentősen olcsóbban lehet bérelni. 70 000 Ft-nak megfelelő helyi pénzért már találni kiadó házikókat, amelyek az alapvető szükségleteket tökéletesen kiszolgálják, 150 000 Ft körül pedig már nagyon jól felszerelt, tágas apartmanokat is találhatunk - és nem kell hozzá sokat keresgélni. Rendszeresen követem a kiadó házak listáját egy helyi Facebook-csoportban, ahol naponta (ha nem gyakrabban) frissül a kínálat. A repjegyek megvétele persze nem olcsó mulatság, ám ha már a szigeten vagy, a mindennapi élet finanszírozása nem megterhelő.

Persze luxusszállásokból sincs hiány, ahol óriási fényűzés közepette élvezhetjük a teljes körű ellátást, a kiszolgálást, a thai emberek vendégszeretetét és a helyi konyha ínycsiklandó fogásait. 5 szálloda üzemel a szigeten, én a Santhiya Koh Phangan Resort and Spaban töltöttem néhány napot, ami életem egyik legcsodálatosabb szállásélménye volt. Az épületkomplexum már önmagában is párját ritkítja, minden képzeletet felülmúlóan gyönyörű, emellett viszont magában hordozza a thai tradíciókat is, ami csak még szebbé teszi az összképet. Jellemzően minden fából készül, illetve bambuszból és kókuszdióhéjból, ettől lesz igazán autentikus az összkép.

Ehhez a hagyományőrző attitűdhöz párosulnak a luxus elemek, mint például a hatalmas privát medence, ahova gyakorlatilag fejest ugorhatsz az ágyból, ha meguntad a sorozatot, amit a délutáni pihenés közben néztél. Illetve szót kell ejteni a szabadtéri fürdőkádról, amelyben simán vehetsz egy forró fürdőt úgy, hogy közben esik rád a nyári zápor. Semmihez sem fogható élmény úgy fürdeni, hogy plafon helyett zöldellő fákat és csicsergő madarakat látsz - vagy éppen a csillagos eget. Persze ezen felül még strandja is van a szállodának, óriási úszómedencével és homokos tengerpart kapcsolattal is.

Egy korábbi cikkemben már írtam arról, mennyire szeretem a thai emberek gondolkodását, de nem lenne korrekt, ha a Santhyia kapcsán erre nem térnék ki, ugyanis a kiszolgálás, amiben részesültem, abszolút 10/10-es volt. Annyi finomságot pakoltak elém újra és újra, hogy az ízlelőbimbóim folyamatos sokkhatás alatt álltak. Gyönyörűen tálalt, tradicionális thai ételeket fogyasztottam minden étkezés alkalmával, és végig gondoskodtak arról, hogy semmiben ne szenvedjek hiányt.

Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy nemcsak kötelességből teszik a dolgukat, hanem szeretetből is. Két fiatal lány és egy fiú egyik este táncelőadást tartott vacsora közben, gyönyörű, tradicionális ruhában - és természetesen tradicionális zenére táncoltak. Mint megtudtam, a ruhákat ők készítették saját maguknak, és önszorgalomból, szabadidejükben tanulták meg a koreográfiákat, amelyekkel elkápráztattak minket. Sajnáltam, hogy nem volt több időm ott lenni, szívesen megtanultam volna tőlük az egyik táncot (vagy az összeset).

A szobák és villák ára nagyban függ attól, hogy melyik szezonban érkezel. Szeptembertől december közepéig tart a monszun-időszak, ezért időjárás szempontjából a január- április időszak a legkellemesebb Koh Phangan meglátogatására. Mégis, az utazási szezon csúcsa inkább április és október közé tehető.

Szállodaszoba 2-4 főre/ éjszaka: 4500 - 8000 THB (átszámítva ez kb 45 000 - 80 000 Ft-nak felel meg)

Privát villa 2-4 főre/ éjszaka: 8000 - 55 000 THB (átszámítva kb. 80 000 - 500 000 Ft-nak felel meg)

Van a szigetnek egy pezsgőbb, színesebb arca is, ami a Full Moon Partyknak köszönhető. A nevéből is adódik, hogy ezt teliholdkor rendezik meg minden hónapban, és nagyjából 30 000 embert vonz magához havi szinten. Ilyenkor a sziget leggyönyörűbb partszakasza, (Haad Rin Beach) egy éjszakára fesztiválhelyszínné változik: fürdőruhás csajok, világító testfestések, tűzzsonglőrök, brutál hangos elektronikus zene, és gátlások nélkül szórakozó emberek vannak mindenhol. A buli hajnalig tart, és a napfelkelte közös megtekintésével zárul. Nem mondom, hogy minden hónapban érdemes teliholdpartyini, de egyszer azért érdemes lehet kipróbálni.

A cikk megjelenését a Tourism Authority of Thailand támogatta.