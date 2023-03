Tóth Andi ismét dögös ruhában zsűrizik a TV2 Sztárban sztár című műsorában. Az énekesnő ráadásul új frizurát is villantott.

Tóth Andi múlt héten is extravagáns szettben ült a zsűripultban, a zöld ruhája éppen takarta a melleit. Az énekesnő a Sztárban sztár mostani adásában sem okoz csalódást a nézőknek, ezúttal is sikerült olyan öltözéket választani, ami nem hagy sokat a képzeletre: fekete ruhája nem takarja el teljesen Andi kebleit. Az énekesnő ráadásul új frizurát is villantott, de erre kevesen tudtak odafigyelni, hiszen a melltartó ismét otthon maradt - írja a Bors.