Harry előrebocsátotta, hogy nem érzi magát áldozatnak amiatt, ami közte és a királyi család között történt. Azért fedte fel a saját verzióját is az eseményekkel kapcsolatban, mert szeretett volna segíteni azoknak, akik esetleg hasonló cipőben járnak, mint ő – írja a Mirror.

A 38 éves előkelőség emellett arra is kitért, hogy amikor gyermekkori traumái miatt terápiára kezdett járni, félt, hogy az oldásokkal együtt a néhai Diana hercegnéhez kötődő fájdalmas emlékei is törlődnek az emlékezetéből.

Szerencsére ennek épp az ellenkezője történt. Azt hittem, szomorúnak kell lennem, hogy bizonyítsam neki is, hogy hiányzik, de aztán rájöttem: ő nem akarná ezt, azt szeretné, hogy boldog legyek. Hatalmas kő esett le a szívemről – mondta Harry, aki arra is kitért, hogy kipróbálta a marihuánát és alkalmanként kokainozott is.