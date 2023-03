A Sztárban Sztár vasárnapi adásában jelmezek most is lesznek, csak ezúttal Majka és Pápai Joci is játékra fogja a csapatot: kipróbálják a TV2 legújabb gameshow-ját, a Zsákbamacskát.

A francia katona szerepében Papp Szabit láthatják, egy bölcs indián maskaráját Tilla ölti magára, a szuperszexi sztárpár, Tóth Andi és Marics Peti Mr. és Mrs. Smith bőrébe bújnak. Utóbbiak ügyesen kockáztatnak és nyernek: igaz, nyereményüktől először röhögőgörcsöt kapnak. A rendhagyó adásban Tarján Zsófi gésaként próbál szerencsét, míg Gubik Petra Papp Szabival és Tillával egy csapatban igazi mázlista lesz, nem kevés nyereményt hozhatnak el a Zsákbamacska stúdiójából.

Valkusz Milán westernhős módjára kockázik majd a Wednesdaynek öltözött Halastyák Fannival, Zdroba Patrik káprázatos Harry Styles-jelmezében pedig Sipos Tomival ül le egy kártyaasztalhoz. Lesz itt tehát minden, ami egy izgalmas gameshow-hoz kell: kártya, kocka és 21-ezés, a jó hangulatról nem is beszélve. A játékosok nyereményüket a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályának ajánlják fel.

Most vasárnap különleges extraprodukciót is láthatnak a nézők a Sztárban Sztár színpadán: Majka és egykori tanítványa, a Sztárban Sztár leszek! 2022-es évadának ezüstérmese, Kaly Roland élőben adják elő új dalukat. A Pillangó című sláger videóklipjét 10 nap alatt közel félmillióan látták.

Sztárban Sztár vasárnap este 18.45-kor, Zsákbamacska különkiadás 19 órától a TV2 műsorán, majd utána folytatódik az élő show.