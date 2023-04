A kövek gyógyító hatása évszázadok óta ismert, már az ősi Egyiptomban is használták erre a célra. A féldrágakövek használata több kultúrkörben is fellelhető, még ha a hatásuk orvosilag nem is igazolt. Ám ha egy népi gyógymód a világ különböző részein ugyanúgy felbukkan, abban azért lehet valami...

Gyógyító köveknek nevezik azokat az ásványokat, amelyeknek a hagyományok és a népi megfigyelések pozitív hatást tulajdonítanak. Ezekről a kövekről úgy tartják: jótékony hatással lehetnek a testre és a lélekre egyaránt - írja a Fanny magazin.

Ártani biztos nem fognak

Mint minden fizikai testnek, a gyógyító ásványoknak is van saját rezgése. Amikor a gyógyító ásvány közel kerül a testünkhöz, ez a rezgés hatást fejt ki az energiamezőnkre. A gyógyító kövek rezgése feloldja az energiamezők blokkjait, semlegesíti a negatív rezgéseket. A testen belül az egyes szerveknek más-más rezgésük van, ezért a különböző szervi problémákra más-más gyógyító kő való. A megfelelően kiválasztott kő segít visszahangolni a beteg szervet az eredeti rezgésére, ezzel támogatva annak gyógyulását.

Ám a gyógyító kövek misztikus működésének tudományos magyarázata is van. Leegyszerűsítve: a kristályok, ásványok is atomokból és molekulákból állnak. Az egyes részecskék hatással vannak egymásra, és ez a hatás energiát fejleszt. Persze nem fog egy kő önmagában meghajtani egy járművet, és egy izzót sem fog világításra bírni, de ezek a mikroenergetikai áramlások hatással vannak más fizikai testekre, így ránk, emberekre is. A spirituális megközelítés szerint a kövek a tudatosságra és a lélekre hatnak. A kő energiát, sugallatot áraszt, amely által feloldódnak a mentális blokkok, és pozitív gondolatok születnek. Teljesen mindegy, melyik magyarázatban hiszünk, vagy hiszünk-e egyáltalán.

A lényeg, hogy az ásványok gyógyító hatását évszázadok óta megfigyelések bizonyítják, és egy biztos: ártani nem fognak, ha használjuk őket.

Érintkezzen a testünkkel!

A gyógyító ásványokat sokféleképpen használhatjuk, de egyvalamit nem szabad figyelmen kívül hagyni: a kőnek érintkeznie kell a testünkkel.

Marokkő

A legegyszerűbb használati módja a gyógyító ásványoknak, ha magunknál hordjuk őket. Válasszunk egy olyan sima felületű, kezünkbe simuló követ, amelynek érintése pozitív érzéseket kelt bennünk. A kő a kéz reflexzónáin keresztül fejti ki a hatását. Ezért érdemes minél több ideig a markunkban tartani. Csak tegyük zsebre, így egész nap velünk lehet, bármikor megfoghatjuk, hozzáérhetünk, akár tömegközlekedés közben is.

Ásvány elixír

Bár az egyiptomiak az ásványokat péppé törve el is fogyasztották, nem kell ilyen drasztikus megoldást választanunk. Tegyük a kiválasztott követ egy kancsóba, és töltsük fel tiszta vízzel. Fontos, hogy a követ az elixír készítése előtt megtisztítsuk! Hagyjuk a gyógyító ásványt néhány órára, vagy akár egész éjszakára a vízben, majd igyuk meg a vizet. A víz átveszi az ásvány rezgéseit, és amikor megisszuk, a kő gyógyító rezgése a testünkre közvetlenül, belülről hat.

Féldrágakőfürdő

Hatása ugyanazon a mechanizmuson alapul, mint az ásvány elixíré. Fürdés előtt tegyük a kiválasztott köveket a fürdővízbe. Készítsünk a szokásosnál kicsit melegebb fürdőt, majd várjunk egy kicsit, hogy az ásványoknak legyen idejük átadni rezgéseiket a víznek.

Masszázs

A legelterjedtebb a lávaköves masszázs. Ehhez sima felületű, kerekded lávaköveket használnak. A lávakő valójában bazalt, amely erősen mágneses. Nyugalmat és kiegyensúlyozottságot áraszt, segít az ellazulásban. A lávaköves masszázs során a kő ezoterikus hatásán kívül jó hőtartó képességét is felhasználják, hiszen a lávaköveket a masszázs előtt felmelegítik. De a masszírozáshoz nem csak lávakő használható. A legelterjedtebbek a jáde és hegyikristály masszázskövek.

Ékszerek: A drágaköveket általában gyűrűbe vagy medálba foglalják, míg a féldrágakövekből gyakran készítenek láncot, karkötőt vagy malát is. A kövekkel díszített ékszerek kiválasztásánál gyakran a szín az elsődleges szempont. Ha hiszünk abban, hogy a megfelelő kő megszólít minket, egy véletlenszerű választással sem nyúlhatunk nagyon mellé. De ha az ékszerben nem csak a szépséget keressük, hanem a lelkünkre és testünkre gyakorolt hatását is, akkor érdemes ennek is figyelmet szentelnünk.

Melyik kő mire jó?

Számtalan gyógyító féldrágakő létezik, most – a teljesség igénye nélkül –bemutatunk néhányat, kiemelve a testi és lelki egészségre gyakorolt hatásukat is.

Achát – a magabiztosságért

Egészség: Bélpanaszok, emésztési problémák, láz, pajzsmirigy- és visszérproblémák enyhítésére

Lelki hatások: Bizonytalanság ellen, a kommunikáció és a társas kapcsolatok javítására

Akvamarin – a nyugalomért

Egészség: Allergia, asztma, beszédhiba, felfázás ellen, frontérzékenységre, nyirokpangás ellen

Lélek: Megbocsátás, megkönnyebbülés, megnyugvás elősegítésére

Amazonit – anyáknak

Egészség: Görcsök, májbajok, pajzsmirigy-problémák ellen, szülés és terhesség segítésére

Lélek: Az anyaság megélésének, a belső erő és a lelkierő fokozására

Ametiszt – a bölcsességért

Egészség: Alvászavar, bőrproblémák, ciszták, daganatok, mérgezés gyógyítására

Lélek: Bölcsességre, depresszió ellen, a jó ítélőképesség elősegítésére, a lelki blokkok oldására, a lelkierő fokozására, a szelídség, a tisztaság és tisztánlátás növelésére

Aragonit – a kamaszok köve

Egészség: Csonttörés, gerincproblémák esetén

Lélek: Belső egyensúly, emlékezés, koncentráció javítására, kamaszkori lobbanékonyság ellen

Aventurin – a diétázóknak

Egészség: Fogyókúra-segítő, puffadás és szívbetegség ellen

Lélek: Gondtalanságért, megkönnyebbülésért, szerencséért, visszatérő tévképzetek ellen

Dumortierit – a migréneseknek

Egészség: Fejfájás, görcsök, hányás, hasmenés, hörghurut, stressz enyhítésére

Lélek: A belső szabadság, a megkönnyebbülés érzéséért

Jáde – a nők köve

Egészség: Kólika, mellékvese-problémák és női betegségek ellen

Lélek: Belső béke, nyugalom, öngyógyítás, regeneráció és tisztaság érdekében

Korall – a jó alvásért

Egészség: Alvászavar, csontbetegségek, húgyúti bajok, nehéz légzés, vérszegénység ellen

Lélek: Harmóniáért és a lelkesedésért

Fekete ónix – az erős csontokért

Egészség: Csontbetegségek, daganatok, fogproblémák, fülzúgás, szédülés ellen

Lélek: Belső erő és hivatástudat erősítésére, gyász enyhítésére

Turmalin – az idegekre

Egészség: Belső gócok, idegi fájdalmak, idegi túlterhelés, pánikbetegség ellen

Lélek: Öngyógyítás, önmegvalósítás és regeneráció érdekében

Füstkvarc – a férfiak köve

Egészség: A férfi nemi szervek egészségéért, gerincbajok, görcsök, sérülések ellen

Lélek: Férfierő növelésére, a szerencséért

Hegyikristály – a nyugalomért

Egészség: Alvászavar, frontérzékenység, pánikbetegség, szellemi túlterheltség ellen

Lélek: Lelki blokkok oldására, rémálmok ellen, a tisztánlátásért

Holdkő – a női bajok ellen

Egészség: Endometriózis és felfázás ellen, menstruációs panaszok enyhítésére

Lélek: Lelki blokkok oldására, szorongás ellen, termékenység javítására, visszatérő tévképzetek ellen

Malachit – a világutazóknak

Egészség: Görcsök, gyomorpanaszok, reuma, szívbetegség gyógyítására

Lélek: Lelkesedés és öröm fokozására, utazás támogatására

Rózsakvarc – a változókor segítője

Egészség: Klimax tüneteinek és menstruációs panaszok enyhítésére

Lélek: Túlzott érzékenység ellen, harmónia, nyugalom és szeretet növelésére