Szívszorító posztot tettek közzé Madeleine McCann szülei: május 3-án, 17 éve tűnt el a kislány

Kislányuk eltűnésének 17. évfordulóján Instagram-poszban jelentkeztek Maddie szülei. Kate és Gerry máig nem adták fel a reményt, hogy valaha előkerül a lányuk.

"17 éve, hogy Madeleine-t elvették tőlünk. Még kimondani is rengeteg... Bár sok szempontból szerencsések vagyunk, egy ideje viszonylag normális és élhető életet tudunk élni, a bizonytalanság még mindig nagyon nyugtalanító, és még mindig fáj a hiány. Az önök támogatása továbbra is bátorít bennünket, és erőt ad a folytatáshoz. Tudjuk, hogy a szeretet, a remény, és az akarat, hogy megtaláljuk Madeleine-t, még annyi év után is él, és ezért igazán hálásak vagyunk" - írták többek között.



A szülők posztjához számos hozzászólás érkezett, ezrek fejezték együttérzésüket. "17 év, olyan nehéz elhinni... Emlékszem, hogy hónapokig minden reggel bekapcsoltam a tévét, hogy mik a hírek, megtalálták-e" - írta egy kommentelő. "Úgy emlékszünk rá, mintha tegnap lett volna. Még mindig remélem, hogy meglesznek a válaszok, hogy mi történt" - olvasható ugyanitt.

Madeleine McCann 2007. május 3-án, négyévesen tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából. Madeleine-t a szülei a hálószobában hagyták kétéves ikertestvéreivel, amíg ők száz méterrel arrébb egy étteremben vacsoráztak. Amikor azonban ellenőrizték a kicsiket, a lány már nem volt köztük. A portugál rendőrség első megállapítása szerint a kislányt elrabolták, nem sokkal később azonban kijelentették, hogy feltételezésük szerint Madeleine meghalt a szobában, mielőtt elvitték onnan. Később többen állították, hogy látták őt Portugáliában, szeptember 7-én pedig azt is bejelentették, hogy megtalálták a gyermek vérnyomait egy kocsiban, amit szülei huszonöt nappal az eltűnése után béreltek. Ekkor Gerryt és Kate McCannt gyanúsították meg lányuk elrablásával. Ezt végül egy ével később - érdemi bizonyítékok hiányában - feloldották, a kislánynak azonban azóta sem lelik nyomát.Az ügy legújabb gyanúsítottja, a visszaeső bűnöző, Christian Brückner, akire még mindig nem sikerült rábizonyítani, hogy ő rabolta el a kislányt.