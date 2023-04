Óvatosságra intenek a bolygók a húsvéti nagyhéten. A négynapos hosszú hétvégét csütörtökön megelőzi egy telihold is, amely feszültséget, konfliktusos helyzeteket jelez. Legyetek óvatosak és megfontoltak, hogy az ünnepek meghitten, érzelmekkel telve és vidáman telhessenek.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A húsvét előtti nagy hét nem lesz konfliktusmentes. A csütörtöki teliholdas nap látszik a legkritikusabbnak. Szinte mindenki irritálni fog, amiből könnyen vita pattanhat ki. Jobb lenne, ha nem kapnád fel a vizet. Számolj azzal, most mindenki kapkod, hogy be tudjon vásárolni az ünnepekre, hiszen a hosszú hétvégén csak szombaton lesznek nyitva a boltok. Neked a húsvét meglehetősen érzelgősnek ígérkezik.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Azzal indul a heted, hogy Merkúr belép a Bikába. Ettől megered a nyelved, és lesz bátorságod olyasmit kimondani, amit eddig nem tudtál. Vigyázz, mert az őszinteség nem mindig célravezető. Rázós napjaid a héten a hétfő, a péntek, a szombat és a vasárnap. Legyél elnéző az ünnepek alatt is! Különösen a hozzád közelállókkal. A húsvéti hosszú hétvége szenvedélyesnek és szerelmesnek látszik. Örülj neki!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Amennyiben dolgoznod kell a nagyhéten, több nézeteltérésre kell számítanod. Sajnos nemcsak a csütörtöki telihold jelez konfliktus veszélyt. Elengedhetetlen, hogy ne vedd magadra mások bosszankodását. Mindenképp térj ki a vita elől vagy konkrétan kérdezz rá, hogy biztosan neked szól-e a leszúrás! Péntektől a bolygók szerint megnyugszik a lelked, és élvezheted a húsvéti hosszú hétvégét.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Ez a te heted lesz. Neked kedveznek az égi folyamatok kedden és csütörtökön. Ekkor mindent megoldhatónak látsz, érdemes ezekre a napokra időzíteni a legfontosabb feladatokat. Közben a tűz energia is intenzív lesz, amelynek köszönhetően a szükséges lépéseket is meg tudod tenni. Zseniális, ha megvan a megoldás és a megvalósításhoz szükséges energia is. Szombaton vége az első negyedévnek. Ez arra jó, hogy egyenleget készíts: mi sikerült eddig? És mi nem...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Hétfőn a Merkúr jegyváltása olyasmit sejtet, hogy a főnököd hegyi beszédet fog tartani. Semmiképp se látsszon rajtad, hogy nem értesz egyet! Ne most ellenkezz vele! Ráérsz később kifejteni a véleményedet. Akkor már lesznek a kezedben konkrét ütőkártyák. Inkább készülj a húsvéti hosszú hétvégére! Ne feledd, csak szombaton lesznek nyitva a boltok! Jobb, ha előre bevásárolsz mindent...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Kedvedre való, hogy hétfőn bolygód, a Merkúr belép a Bikába. Innentől alkalmad lesz elvárni, hogy a másik is pontosabban fogalmazzon. De csodákra ne számíts! Vannak emberek, akik képtelenek a tárgynál maradni, folyton elkalandoznak, amit te – jogosan – időrablásnak élsz meg. A csütörtöki telihold a költekezésben óvatosságra int. Nem kell mindent felvásárolnod...

