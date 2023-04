A hírt maga celeb közölte 24 órán át látható Instagram-story formájában.

VV Piros, VV Ákos, Molnár Anikó, sőt Az X-Faktorból ismert Erdős Viola is erotikus tartalmakkal keresi újabban a kenyerét. Anikó az egyik legkeresettebb modell lett az oldalon, Piros pedig az élő példa arra, hogy már rövid idő alatt is igen szép összegeket be lehet zsebelni némi erotikával.

Hgy Szilágyi Vivien miért döntött az OnlyFans mellett, csak ő tudja, de tény, hogy szexi fotókat eddig is posztolt magáról, így nem lesz újdonság számára, ha hasonló tartalmakat kell megosztania.