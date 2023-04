Ilona sosem felejti el azt a szörnyű éjszakát, amikor a rendőrség vezérkara bejelentette a fia halálát. Az otthonukban Zoltán kitüntetései és fényképei őrzik emlékét, hiánya pedig minden sarokban érezhető.

Borbély Zoltán azon a végzetes napon járőrtársával egy esztergomi házhoz ment intézkedni, ahol egy férfi az anyjával veszekedett. A gyilkos váratlanul és szó nélkül mellbe lőtte a fiatal rendőrt, aki a szívét, tüdejét és nyelőcsövét ért sérülésekbe halt bele. A gyilkost életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.

Ilona megdöbbenve értesült arról, hogy gyermeke gyilkosának unokaöccse is bűnöző, aki nemrégiben agyonverte idős szomszédját.

Két családot tett tönkre a gyilkos, de nem él bennem bosszú, fölösleges volna. Attól az én gyerekem már nem jön vissza. Meggyőződésem, hogy az emberi szemétség határtalan, és ezek szerint örökölhető, a génekben hordozzuk – idézte a Blikk a nyugdíjast.

Borbély Zoltán családja továbbra is nehezen viseli az édesapa hiányát, a gyermekek félárvaként nőttek fel. Ilona azóta is kapcsolatot tart fia egykori munkatársaival, akik minden évben megemlékeznek róla a tragédia évfordulóján. A tiszteletére rendezett focitorna is hűen tükrözi, milyen mély nyomot hagyott környezetében Zoltán élete és tragikus halála.