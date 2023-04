Dán kutatók 224 férfit kérdeztek meg tanulmányuk elkészítéséhez, melynek eredménye az lett, hogy kiderült, az urak átlagosan 21%-kal túlozzák el péniszük méretét, de szintén átlagosan 2 centiméterrel magasabbnak is hazudják magukat.

A nemrég közzétett felmérés során 26-an úgy voltak vele, hogy ha lúd, akkor legyen kövér alapon több mint harminc centiméter hosszú péniszt "vallottak be", de volt olyan merész férfi is köztük, aki saját állítása szerint a hatalmasnál is nagyobb, mintegy 80 centis hímvesszővel rendelkezik. A túlzó méreteket füllentő pasik a vizsgálat hitelességének érdekében kikerültek a vizsgálati mintából, de azokat is kizárták a felmérésből, akik kevesebb mint 10 percet, vagy több mint 4 órát töltöttek az adatlapok kitöltésével.

Így végül 191 férfi válaszai alapján, a dán átlagméreteket figyelembe véve készült el a kutatási eredmény, mely szerint a megkérdezett férfiak átlagos péniszmérete 18,02 centiméter, amely 21%-al hosszabb a 14,88 centiméteres átlagnál, azaz ennyivel nagyobbnak mondják méreteiket a férfiak.

A kutatók felhívják a figyelmet arra a nem elhanyagoltható tényre, hogy az önbevallásos vizsgálatban résztvevők valódi méreteit nem ellenőrizték, tehát az eredményeket ennek tükrében érdemes értemezni - írja a Daily Mail.