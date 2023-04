A 2018-ban alakult zenekar legújabb szerzeményének, az újrazenésített Himnusznak az ötlete 2019-re datálódik, egy ameriki koncerten született meg az ötlet, melynek közönsége kivándorolt és ott született magyarokból állt. Sokféle felkérést kaptak ekkor és rengeteg inspiráló gondolatot ültettek el az élmények a fejükben, ehhez jött még Tibi magyar-történelem szakos tanár édesapjának a Himnusz iránti szeretete.

„Ilyen előzmények után egyszer csak leültem egy bárszékre a gitárommal a régi próbatermünkben, elkezdtem játszani, és szinte azonnal kigurult a dal. Ráénekeltem a Himnusz szövegét, ami szintén magától értetődőnek tűnt, és ott helyben elhatároztuk, hogy ezt visszük el magunkkal Amerikába" – mesélte el az énekes a Szeretlek Magyarországnak, hozzátéve, hogy a dal címe A Himnusz után szabadon lett, azért, hogy még véletlenól se keverje senki össze az eredetivel, amit nem lecserélni akarnak, hanem így tisztelegni előtte.

"Nagyon érdekes, hogy a születésekor ez egy színtiszta, egyszerű, spontán örömből kigurult dalocska volt, és csak utána kezdtünk el mi is azon gondolkodni az enyhén megbetegített felnőtt agyunkkal, lehet-e ilyet egyáltalán... Ebből is látszik, hogy mindenbe beleivódott manapság a politika, és utólag annak is elveszi az ártatlanságát, ami egyáltalán nem lenne erre hivatott" - magyarázta Kiss Tibi, aki szerint,ha folyton arra gondolnának az alkotók, mit lehet és mit nem, nem születnének új alkotások.