Napi horoszkóp 2024. április 30.: ez egy nagyon jó nap lehet!

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Mars kedden belép a Kosba, és hihetetlen energialöketet ad neked. Innentől nem ismersz lehetetlent! Arra viszont figyelned kell, hogy túl sok is lehet ez az erő. Ne rohanj fejjel a falnak, használd okosan!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Vénusz a Bikában jár tegnap óta, melynek köszönhetően olyan erős a kisugárzásod, hogy tényleg bárkit leveszel a lábáról. Érzed is, hogy vonzod az embereket. Ez persze a párkapcsolatodra is jó hatással van. Mindegy, mióta vagytok együtt, most újból felébred a szenvedély köztetek!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr már előre halad, ami számodra extrán jó hír. Bármivel is küszködtél mostanában, a viharfelhők kezdenek eloszlani. Nem varázsütésre, persze, mint a mesékben, de érzékelhetően válnak könnyebbé az ügyeid.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Kedden egy elképzelés vár megvalósításra, és a Bak Holdnál a praktikus, taktikus hozzáállás is adott. Most nagyon jól átlátod a háttérben zajló folyamatokat, amellyel sikerre viszed a dolgaidat. Amivel vigyázz: könnyen megsérthet valaki nyers stílusával.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Mars a Kosba lép, ami szintén tűz elemű jegy, akárcsak te, s éppen ezért számodra mostantól rengeteg szenvedélyt jelent. Ha pozitívan csatornázod az energiát, ez most nagyon termékeny időszak lesz. Ha viszont nem figyelsz tudatosan, hogy levezesd, az robbanás közeli állapotot eredményezhet.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Nagyon jól tudod használni a Kos Mars erejét, és most bármire képes leszel mostantól. Motivált vagy, jó döntéseket hozol a munkában. Főleg, hogy most már a Merkúr is előrehalad. Este a Hold és a Plútó fényszöge hozhat féltékenységet, feszültséget. Tisztázd a másikkal mielőbb a félreértést!

A többi csillagjegy napi horoszkópját itt olvashatod!