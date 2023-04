Pénteken a Skorpió jelében lesz telihold, amely azért szokatlan, mert a részletes holdfogyatkozás hatására félárnyékos lesz. A telihold alapvetően is hozhat nehézségeket, de ez a mostani még inkább fokozhatja a problémákat. A legfontosabb, hogy legyél türelmes, higgadt, visszafogott, akkor nem lehet baj.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hosszú hétvégével induló hét tartogat pár érdekességet neked. Az első, hogy rögtön a hosszú hétvége utáni első munkanapon tanácsos egyszerre használnod a logikát és a diplomáciát. Második, hogy csütörtökön kimagyarázhatod magad, de a pénteki telihold napján ki kellene térned a vita elől. Május első hétvégéjén a ballagások és az anyák napja is megterhelheti a pénztárcádat.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Ragyogó kedved lesz hétfőn, amit nemcsak a munkaszüneti napnak köszönhetsz. Kedden ne fogd vissza magad: mondd ki, amit gondolsz! A Nap együttáll a Merkúrral a Bikában és segít, hogy józanul fogalmazz. Csütörtök délutántól legyél egyre óvatosabb, nem kéne senkit megbántanod. A pénteki félárnyékos telihold sértődés valószínűségét jelzi. Hétvégén kiengesztelheted, akit kell...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Hétfőn vigyázz a finom falatokkal, mert még nő a Hold, és téged is „hizlal"! Keddtől kirobbanóan jó formában leszel. Mindenkivel megtalálod a közös hangot, és olyan ügyeket is meg tudsz oldani, ami eddig nem ment. A csütörtök látszik a legsikeresebbnek. Bár este már gyengeséget érezhetsz, jó lenne, ha nem betegednél le péntekre. Vitaminokkal erősítsd a szervezetedet! Hétvégén pihenj, ha lehet!

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Egész héten békítő szerepet kell betöltened. Több olyan szituációt mutatnak a bolygók, amikor rajtad múlik, hogy két ember egymás torkának esik-e vagy sikerül megtalálniuk a közös nevezőt. Ez nem fog nehezedre esni pénteken és szombaton. Neked is jobb, ha a béke tartósítható. A hétvége két szempontból is mozgalmasnak ígérkezik: középiskolai ballagás és anyák napja is ekkor lesz.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Május első napjaiban vigyázz az egészségedre! Egyrészt más nem vigyázhat rá helyetted, másrészt kár lenne hosszabb időre kiesned a munkából és az izgalmas programokból. A pénteki telihold félárnyékos lesz, ami beárnyékolhatja a kedvedet és a közérzetedet. Igyekezz több nyers zöldséget és gyümölcsöt enni! Szellőztess minél többet és/vagy legyél sokat a friss levegőn! Hétvégén pláne!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Béke száll meg hétfőn, amelyet békés konstellációknak köszönhetsz. Keddtől indul a munka. Érdemes már reggel „to do" listát írnod, mert ez garantálja most a hatékonyságot. Ne ijedj meg, ha csütörtök délutántól több konfliktusnak leszel szem- és fültanúja! Szerencsés vagy, ha te nem keveredsz bele. Pénteken egy félárnyékos telihold nehezíti a harmónia megőrzését. Ennek hétvégére nyoma sem lesz.

Az összes jegy heti horoszkópjáért kattints ide.