Az énekesnő és párja jelenleg gyakran utaznak, mivel zenei formációjuk külföldön is rendszeresen ad koncerteket. Tamara elmondta, hogy az OnlyFans-en erotikus tartalomgyártással próbálkozott a COVID-19 pandémia miatt kieső bevételeinek pótlása céljából.

Egész jól be is indult, csak már voltak olyan „cuki kis kérések", amikre nemet kellett mondanom. Mert mondtam, hogy azért addig nem fajulnak a dolgok. Ez egy tök jó kis kiegészítő volt. Természetesen nem ebből szerettem volna élni és megélni, továbbra is a hangomból – idézte a sztárt a 24.hu