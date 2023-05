Schell Juditnak régóta vágya volt, hogy külföldön töltsön egy évet a családjával, két évvel ezelőtt valóra is vált az álma, két gyermekével Spanyolországba költöztek. A színésznő Lilu műsorában nemrég mesélt arról, hogy közös utazásuk után a jövőben ismét el tudja képzelni, hogy más országban próbál szerencsét.

"Amikor hazaköltöztünk, azzal nyugtattam magam, hogy ez csak egy átmeneti állapot, direkt nem is pakoltam ki mindent. Tehát azóta is maradtak becsomagolt dobozok, amiket ki is lehetne dobni, hiszen lassan két éve nem volt rájuk szükség. Továbbra is azt gondolom, az itthonlét csak átmeneti időszak, ami lehet, hogy fél évig tart, lehet, hogy tíz évig, de én majd még úgyis megyek valahová és a gyerekek is" – fogalmazott a színésznő.