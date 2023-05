A Sztárban sztár 7. évadának győztese és párja egy fotózás kedvéért feküdtek a pesti rakpart egyik zebrájára, ahol Ádám vadul harapta Jennifer lábát, de legalábbis úgy csinnált, mintha... Bár, amilyen szexi lány a menyasszonya, nem valószínű, hogy nagyon meg kellett erőltetnie magát a zenésznek.

A pár között megvan a kémia mellett a harmónia is, hiszen a gyors eljegyzés után nemrég közös zenélésbe is fogtak. Miután Szabó Ádám felfedezte, hogy Jennifernek milyen jó hangja van, közös projektjük is lett, Push the Jade néven.