Sila Star több mint 25 éve dolgozik escortként, amivel rengeteg pénzt keres, nem csoda, ha nem is akar szakmát váltani, sem nyugdíjba vonulni.

Az 54 éves nagymama már 150 000 dollárt, azaz kb. 52 millió forintot költött plasztikai műtétekre, hogy „fiatalságát megőrizze", ám állítja, hogy kísérőként akár 18 000 dollárt, azaz 6 milló forintot is megkeres éjszakánként.

Három gyermeke gyűlöli a munkáját, ám ez sem tartja vissza. Mint mondja:

„A gyerekeim utálják, hogy escort vagyok, de nem ők fizetik a számlákat" - nyilatkozta nemrég, hozzátéve:

„Bárcsak a gyerekeim megértenék, hogy én ezt a pályát választottam, és ezzel támogattam őket egész eddigi életükben, ráadásul nem is olyan rossz munka, mint gondolják".

„Amit szeretek kísérőként - folytatta Sila -, az a szabadság, és hogy sok szórakoztató és érdekes emberrel ismerkedhetek meg. És sokat szexelhetek."

Sila több mint két évtizeddel ezelőtt pincérnőként kezdte pályafutását egy sztriptízklubban – és most óránként 1000 dollárt rak össze kísérőként, ami általában 10 000 és 18 000 dollár között van esténként. Azt is elmondta, hogy ügyfelei 20 és 80 év közöttiek, vannak köztük vezérigazgatók, profi sportolók, de még hírességek is.

Nagyon fontos számára, hogy teste fiatalos megjelenésű legyen, ezért az évek során számos alkalommal feküdt kés alá – több mell- és hasplasztikat, valamint arc-, nyak-, szemöldök- és ajakműtétet végeztek el rajta. Mindez összesen körülbelül 150 000 dollárba, azaz 52 millió forintba került.

Sila, akinek két unokája van, nagyjából havi 20-25 ezer dollárt költ szépészeti beavatkozásokra és designer ruhák vásárlására.

„Fontos, hogy sokat költsek a megjelenésemre, meg kell őriznem a külsőmet és a fiatalságomat a karrieremhez" – magyarázta, hozzátéve, hogy sokan elítélik, mert nem igazán ismerik munkája valódi előnyeit, és azt sem, hogy ez sok embernek mekkora segítség - írja a Daily Mail.