Kucsera Gábor úgy érzi, sok minden nem igaz, amit róla mondtak és mondanak. Billogként maradt rajta, hogy kokainozott, ahogy az is, hogy lusta és nőcsábász.

A karrierjét a kokain tette tönkre, olyan eltiltás kapott, mely miatt edzés közelébe sem mehetett, így számára a kajakozás világába való visszatérés nem volt opció, bár igénye lett volna rá. Azóta sokszor jár prevenciós előadásokat tartani gyerekeknek.

Kütyümentes tábort vezet 3 éve egy nagyvázsonyi tanyán, ahol a résztvevő gyerekek megismerkedhetnek a vidéki élettel, ami a sportolótól sosem állt távol, hiszen bár Kőbányán nőtt fel, nagymamája révén a nyarakat falun töltötte, ahol kutyák helyett disznókat sétáltatott.

Kucsera Gábor születi 40 éve élnek házasságban, de ez az ex-sportoló házasságára nem lett igaz. Tápai Szabinával 10 év házasság után váltak el, volt felesége szerint ebben szerepe volt a megcsalásnak is. Noha a nőcsábász jelzőt is ráagatták a háromgyerekes apára - és ennek valamilyen alapja volt is -, állítása szerint az ő életében jelenleg 3 nő van: az édesanyja és a két lánya.

A válásáról, ahogy eddig, úgy ezentúl sem szeretne beszélni.

"Elsődlegesek a gyerekeim. A kapcsolatom velük töretlen, ilyen is volt. Én tényleg azt gondolom, hogy ritka apa vagyok. Rám lehet bízni 3-4 gyereket is, nekem nem okoznak problémát. (...) Én ezt imádom" - mondta el Kucsera a Csisztu Sport Castban, hozzátéve, hogy bár külön utakon folytatják feleségével, a család fontosságát is igyekszik megtanítani a gyermekeinek.

Tápai Szabinával való kapcsolatáról így valott:

"Egy párkapcsolatban mindkét félnek vannak sérelmei. Én úgy tekintek rá, hogy ő a gyermeiekm anyukája, bármi történt, én azt nem fogomkifelé teregetni. A kapcsolatunk szerintem többet ért annál, hogy így kellett volna lezárulnia" - magyarázta álláspontját a volt kajakozó.