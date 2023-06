G.w.M májusban harmadszor is apa lett: Kulcsár Edinával közös kislánya, Varga Amara a rapper szerint nagyon jó baba, együtt alszanak és pont akkor ébred, amikor édesapja is felkelne. A család mellett Varga Márk a szakmai életében is változásokat tervez.

Augusztustól élőzenekaros koncerteket tervez G.w.M. A rapper nem mondja, hogy nem lesznek klubkoncertek, de jóval kevesebbet szeretne belőlük, aminek az az oka, hogy ezeken a fellépéseken a közönség korlátozott számú, így sokan nem jutnak be a helyszínekre. Márpedig a rappernek fontosak a rajongói, mindent meg is tesz, hogy jól érezzék magukat, miattuk gondolkodik mindig valami újban.

A zene mellett, sőt előtt szerepel nála a fontossági sorrendben a család. Májusban született meg Kulcsár Edinával közös kislánya, Amara, aki pillanatok alatt bűvölte el édesapját.

"Amarám nagyon jó baba. És olyan szép, hogy végem van! Nem tudok vele betelni, és a család sem. Igazi áldás, ő a mi kis angyalkánk" – fogalmazott újszülött kislányáról a rapper, hozzátéve:

"Velem alszik, és ameddig én alszom, addig ő is pihen. A nagylányomnál is jó apuka voltam, és a fiamnál is jól belejöttem a kisbaba körüli teendőkbe, most pedig már minden rutinból jön. Ha bármit csinálni kell vele, ösztönből megy. Szerintem rejtett képességem, hogy egyben anyuka is vagyok, ha kell" - mondta el a Blikknek adott interjúban Varga Márk, aki szerint az embernek arra van ideje, amire időt akar szánni.

"Nálam a család a prioritás, számomra az van minden előtt – árulta el G.w.M, aki nem érti azokat az embereket, akiknél ez nem így van.