A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázsék is a magyar énekes szexbotrányáról beszélgettek.

Az elmúlt napokban mindenki a magyar énekes szexbotrányáról beszél, nem csoda, hogy Sebestyén Balázséknál is ez volt a téma a Rádió1 reggeli műsorában. Balázs is kifejtette, mit gondol az ügyről. Szerinte ez egy nagyon szomorú történet. Erkölcsi szempontból és a család szempontjából is nagyon nehéz.

„Ez nagyon kemény dolog igazából, hogy mit tudsz te csinálni, egyáltalán, hogy kerülsz ilyen helyzetbe? Én is megnéztem a videót, elküldték. Szerintem a zsarolásnak nem nagyon tudsz engedni, mert annak sosincs vége. Aki kér harmincat, az kér még húszat, erre igazából biztosíték nincs. (...) Én nem tudom, hogy mi otthon a deal, megengedik vagy nem, de azért ez egy nagyon kemény helyzet. (...) Erkölcsileg baromira elítélendő. Ha szingli egy csávó, akkor is nagyon kell vigyázni, de akkor azt mondod, hogy oké, belefér. Így viszont a család szent képét megmutatva, posztolva, hú, de szeretem, majd egy ilyen videó, az nagyon kellemetlen" - mondta Balázs.