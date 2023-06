A legnagyobb odafigyelés ellenére is történhet velünk a lakásunkban könnyebb, de akár súlyosabb baleset is. Ráadásul a legtöbb baleset az otthonunkban ér minket, holott ezek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek lennének. Ha megtörtént a baj, a súlyosságától függően kell kezelni - írja a Bors.

Elég egy rossz mozdulat az eséshez

Esésnél előfordulhat zúzódás, rándulás, ficam és törés. A véraláfutások, a kék-zöld foltok néhány nap alatt elmúlnak, de a végtag fájdalmát és a duzzanatot csökkenteni kell.

Ennek legegyszerűbb módja a jegelés, a borogatás. Ha a boka sérült, rugalmas kötéssel a dagadás csökkenthető. Fontos a pihentetés és a tehermentesítés. Ha az esés súlyosabb és a következménye törés vagy belső vérzés, ezekkel orvoshoz kell fordulni, mert ezek otthoni kezeléssel nem gyógyíthatók. Fokozottan igaz ez, ha fej- vagy nyaksérülés történt.

Nemcsak a késekkel vághatjuk meg magunkat

Vágott sebeknél, horzsolásoknál az első dolog, hogy tisztítsuk ki a sebet, de vágott bőrfelületet ne tartsunk folyó víz alá, mert az gátolja a véralvadást. Egyszerűbb felszíni sérüléseknél a fertőtlenítés és a sebtapasz elegendő.

Kisebb üvegszilánkot egy steril csipesszel lehet eltávolítani. A vérzés elállításához nyomj steril gézlapot a sebre, majd kend be a sebet fertőtlenítő oldattal. Mélyebb sérüléseknél megvan a fertőzés és a gyulladás esélye. Olyan szúrt sérülésnél, amikor szennyeződés is bekerülhetett a sebbe, azt langyos vízzel ki kell tisztítani, majd be kell kötözni és el kell menni vele sebészetre. Sebészet a megoldás akkor is, ha a vérzést nem sikerült elállítani. Súlyosabb balesetnél, amit háztartási gép, vagy pl. kerti szerszám okozott és nagyobb ütőér is roncsolódhatott, haladéktalanul mentőt kell hívni.

A konyhában könnyen megégethetjük magunkat

Égési sérülések nemcsak a nyílt láng használata estén fordulhatnak elő, hanem bekapcsolva hagyott elektromos főzőlappal, de akár egy forró vasalóval is. Sérülésnél a testrészt burkoljuk be és engedjünk rá langyos vizet.

Ne jegeljük, mert az károsítja a bőrszövetet. Tejfölt vagy vajat semmiképpen ne tegyünk a sérült felületre. Forró vizes balesetnél engedjünk hideg csapvizet az égett felületre 10-20 percen keresztül.

Életveszélyes lehet az áram

Áramütésnél az első, hogy a biztosítékot azonnal kapcsoljuk le, és csak utána nyúljunk sérülthöz. Ha az áramütés következtében az illető elveszti az eszméletét, mentőt kell hívni.

A vegyszerek nem játékszerek

Előfordulhat, hogy egy gondatlanul tárolt vegyszeres palack kerül a gyerek közelébe. Ha lúgos, savas vagy maró anyagot ivott a gyerek, hánytatni semmiképpen sem szabad.

Ami azonnali segítséget jelenthet, ha langyos tejet itatunk vele, mielőtt ügyeletre vinnénk.