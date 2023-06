Köztudott, hogy az évek múlásával lassul az anyagcsere és egyre nehezebb megszabadulni a zsírpárnáktól, amelyek könnyen felkúsznak, aztán pedig makacsul tartják magukat. Ábrahám Edit azonban úgy gondolta, muszáj változtatnia és nem törődik bele, hogy bizony már nem azt látja a tükörben, amit pár éve. Egy testsúlycsökkentő mátrixnak hála szenvedés nélkül intett búcsút a pluszkilóknak.

„Tavaly karácsony után jött fel az a pár kiló, amitől nagyon szerettem volna megszabadulni. Elkezdtem nagyon sok édességet és pékárut enni, nem szabtam határt. Abban hiszek, hogy bármit lehet az életben, csak mértékkel, de az étkezésben elvesztettem a kontrollt magam felett. Az ember alapvetően hiú, ráadásul én színésznő vagyok, szóval fontos számomra, hogy nézek ki. Egy nap játszottam az unokámmal, és azt kérdezte: mama, neked miért olyan nagy a hasad? Ezen a ponton igencsak megingott az önbizalmam, ekkor döntöttem el, hogy muszáj változtatni. A gyerekek mindig az igazat mondják" – emlékszik vissza Edit.

„Nem sokkal később egy színházi előadáson észrevettem Nádas Gyuri feleségét, Zsuzsit. Néztem, hogy ki az a férfi mellette, nem ismertem fel elsőre Gyurit, annyira jól nézett ki a fogyása után. Elárulta, hogy neki milyen gyógynövénykúra segített. Rólam tudni kell, hogy semmilyen gyógyszert, ami szintetikus, ha nem muszáj, nem szedek be, viszont a természetes megoldásokban nagyon hiszek. Ebben a mátrixban van például egy vadon termő szilvafajta. Emlékszem a nagymamám udvarában is volt egy erre kicsit hasonló, gyerekként képes voltam felmászni a fa tetejére, hogy a legédesebb szemeket megszerezzem. Bélseprűnek hívják ezt az egzotikus fajtát, és hát a változó korral lelassul az anyagcsere, ez pedig segített beindítani. Vagy van egy májvédő hatású növény is benne, ami nem engedi felszívódni a szénhidrátokat. A kúra segített, hogy megszűnjön az édesség utáni sóvárgásom, egy úgynevezett cukorgyilkos hatóanyagnak köszönhetően. Így amikor elkezdek majd fagyizni az unokámmal, azon sem kell aggódnom, hogy újra átesek a ló túloldalára" – magyarázta a művésznő, aki azt is elmondta, a fogyásához önsanyargatásra sem volt szükség. Edit úgy gondolja, attól, hogy már nem vagyunk húsz évesek, nem szabad legyinteni a problémákra.

„Nem akarom elhagyni magam, hiszem, hogy hatvan felett sem kell lehúzni a rolót, lehet csinos az ember, és persze egészséges. A pluszsúly sok potenciális betegséget hordoz magában. Szeretném a családomnak minél tovább megadni a jelenlétemet, egészségben, hogy segíthessem őket. Nem beszélve arról, hogy nőként is jól érzem magam a bőrömben, ha belenézek a tükörbe" – magyarázta a színésznő. Úgy véli, az sem mindegy, hogy hány kilónál kap észbe az ember, szerencsére ő még időben eszmélt.

„Két ruhaméretet, 8 kilót adtam le, mindössze két hónap alatt. Nagyon jól érzem magam a bőrömben. Már sokat nem is szeretnék fogyni, nehogy az arcom lássa kárát. A környezetem nem is értette, honnan adtam le a plusz kilókat, ekkor én csak nevettem. Megvannak a trükkjeim, az évek alatt megtanultam a ruhatárammal sok mindent leplezni. Végre viszon nincs szükség ilyen kis csalásokra, az a célom, hogy a receptúra segítségével megtartsam a mostani alakom. Az unokám azt mondta, Mama, olyan szép vagy! Ez annyira jól esett, miatta is csinálom" – tette hozzá a Edit, akinek azért is tartania kell a lépést a családjával, mert hamarosan kétszeres nagymama lesz.