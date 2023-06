Az összeesküvés-elméletek mindig is izgatták az emberek fantáziáját, főleg akkor, ha egy számukra szeretett személyről volt szó. Marylin Monroe, John F. Kennedy és Natalie Wood történetében egy közös pont van: a mai napig nem egyértelmű, hogy ki áll a haláluk mögött.

Marylin Monroe halála – gyilkosság vagy öngyilkosság?

Marylin Monroe-t, minden idők legnagyobb szexszimbólumát 1962. augusztus 5-én találták holtan az otthonában. A halottkém barbiturátmérgezést állapított meg nála, amiből arra következtettek, hogy a színésznő valószínűleg öngyilkos lett. Ez a verzió azonban senkit sem győzött meg igazán, már csak azért sem, mert napvilágra kerültek Marylin Monroe pszichiáterével folytatott beszélgetésének a jegyzetei, amelyből az derült ki, hogy a színésznőnek nagy tervei voltak a jövőre nézve, és semmi előjele nem volt annak, hogy öngyilkosságra készülne. Ráadásul az őt megtaláló házvezetőnő többször is megváltoztatta a vallomását, ami szintén gyanakvásra ad okot.

De ha nem öngyilkosság történt, mi vagy ki okozhatta Marylin Monroe halálát? Az egyik elmélet szerint baleset történt, a színésznőt ugyanis két különböző orvos is kezelte, klórhidrát segítségével próbálták lehozni a Nembutalról. Előfordulhat, hogy nem dolgoztak elég összehangoltan és rosszul adagolták a gyógyszert a szexszimbólumnak. Ennél népszerűbb teória, hogy Marylin Monroe-t a CIA tette el láb alól, mivel viszonya volt John F. Kennedy elnökkel és valószínűleg annak öccsével is, és túl sokat tudott az elnökről és kormányzati ügyekről. Egyesek szerint azonban mindez a maffia műve volt, akik így szerettek volna bosszút állni a Kennedy-családon a szervezett bűnözés elleni hadjáratuk miatt.

John F. Kennedy meggyilkolása – vajon ki volt valójában a gyilkos?

John Fitzgerald Kennedyt 1963. november 22-én gyilkolták meg, miközben egy nyitott autóban integetett a tömegnek Dallasban. Három lövés dördült, a harmadik egy fejlövés volt, ami azonnal végzett az elnökkel. A gyilkosságért Lee Harvey Oswaldot tartóztatták le, aki a rendőrség szerint magányos merénylő volt. Érdekesség, hogy két nappal később egy Jack Ruby nevű bártulajdonos a kamerák kereszttüzében lőtte le a gyilkost. A férfi állítólag nagy rajongója volt Kennedynek, és nagyon felzaklatta a merénylet.

A közvélemény azonban képtelen volt belenyugodni, hogy imádott elnöküket egy civil gyilkolta meg, és különböző összeesküvés-elméletek születtek. Az ifjabb Robert F. Kennedy ma is nyíltan kiáll amellett, hogy nagybátyját a CIA tette el láb alól, így valósítva meg egy sikeres államcsínyt, de meggyanúsították az FBI-t, KGB-t, Fidel Castro Kubáját és az amerikai maffiát is.

Natalie Wood, aki fulladás és „egyéb, meghatározhatatalan tényezők" miatt vesztette életét

Felzaklatta Hollywoodot Natalie Wood halálesete, akit 1981 novemberében találták meg lebegve a vízen a kaliforniai Catalina-szigetek mellett. A színésznő épp férjével, Robert Wagnerrel és Christopher Walken színésszel hajókázott, amikor is nyoma veszett, és már csak a holttestét találták meg. A halottkém fulladást állapított meg nála és lezárta az ügyet, amit azután évekkel később újra elkezdtek vizsgálni.

Több gyanús részlet is napvilágot látott, miszerint Natalie Wood tengeribeteg volt és nem tudott úszni, így már az is mindenkit meglepett, hogy hajóra szállt. Bár a férje beismerte, hogy összeszólalkozott feleségével, de a halottkém később dulakodásra utaló sérülésnyomokat is talált a színésznő bőrén, ami arra enged következtetni, hogy nem csak fulladás okozta a halált, amiért a halál okát „fulladás és egyéb, meghatározhatatlan tényezőkre" módosították. Natalie Wood testvére szerint egyértelműen gyilkosság történt, a gyilkos pedig nem más, mint a színésznő férje, Robert Wagner, aki folyamatosan változtat a vallomásán, már amikor hajlandó együttműködni a rendőrséggel.