Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Június 21-én a Nap belép a Rákba, ami a nyári napforduló napja és a csillagászati nyár kezdete. Neked a Rák hava a családról és különösen a szüleidről szól. Ez a téma hatja át az egész hetedet. Sokat kaptál tőlük: először is az életedet, majd egy csomó útravalót. A hét második felében előre nézz és használd a kreativitásodat! Június utolsó hétvégéjén a tényekre támaszkodj a döntéseidkor!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Semmiért se aggódj! Jó helyen leszel, jó időben, amit egy hétfői remek Jupiter (tér) és Szaturnusz (idő) fényszög ígér. Szerdán kezdődik hivatalosan a nyár. Itt az ideje elővenned a papucsodat és napszemüvegedet. A nyári ruhatáradat felfrissítheted pár új darabbal, de ne költekezz fölöslegesen! Hétvégén elemedben leszel, mert a földdominancia békét, biztonságérzetet és elégedettséget hoz.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Lassan vége az Ikrek havának. Szerdán a Nap kilép az Ikrekből, ami ugyanakkor nem ok a szomorúságra. Sőt, ünnepeld meg a leghosszabb nappalt, és ülj ki sötétedés után csillagokat nézni! Régen Szent Iván napján volt a leghosszabb nappal ünnepe, ezért gyújtanak ma is tüzeket előző éjjel. Ha nem gyújtasz tüzet, legalább gyertyát gyújts, és köszöntsd a nyári napfordulót! Ez áthatja az egész hétvégédet...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn és kedden finom, simogató konstellációk lesznek az égen, majd szerdán 16:48-kor a Nap a Rákba lép, ami egyrészt a születésnapod közeledését, másrészt a csillagászati nyár kezdetét jelenti. Szóval lesz bőven okod az örömre. Töltődj fel! Jöhetnek később rosszabb napok, amikor a most elraktározott lelki békéből vészelheted át a konfliktusokat. Június utolsó hétvégéje kicsal a szabadba.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem leszel túlságosan feldobva a hét elején. Több kávéra vagy teára lesz szükséged, hogy minimális motivációhoz juss. Ne feledd, a kávé dehidratál, vagyis pótolnod kell a vizet, amit a kávé elvon a szervezetedből. Szerdán indul a csillagászati nyár, ezért nem meglepő, hogy a napi hőmérséklet elérheti a 30 fokot. Csütörtöktől felpörögsz, és meg se állsz addig, amíg el nem éred a céljaidat...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Tudtad, hogy amikor Szent Iván éjjelének hagyománya kialakult, még június 24-re esett a leghosszabb nappal napja? Most június 21-én, szerdán, a nyári napfordulón a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. Szent Iván napot megelőző éjszakán örömtüzeket gyújtottak, amikor is a fény, a világosság, a Jó győzelmét ünnepelték. Ez áthatja az egész heted, szívedet hálával és szeretettel tölti meg, ha engeded...

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Hét elején oda kell tenned magad a munkában. A bolygók szerint most dől el valami, ami meghatározza a jövődet. Azt is mutatják a bolygók, hogy épp most nem vagy a legambiciózusabb. De hallgass az égi folyamatok tanácsára, és ne hibázz! A hét második felében már hivatalosan is elkezdődik a nyár, ami nagy hőséggel járhat. Védd a fejedet és a bőrödet is! És lehetőleg ne menj ki a tűző napra!

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Elemedben leszel a hét elején, amelynek csúcspontja a szerdai nap lesz, amikor a Nap belép a Rákba, és elkezdődik a csillagászati nyár. A víz dominancia nem csak esőt, hanem könnyeket is jelenthet, utóbbi adódhat meghatottságból is. Az érettségizők most szóbeliznek, drukkolhatsz nekik. Hétvégén valaki konkrét tervvel áll elő, ami meglephet téged. Ne mondj nemet, ne kosarazd ki!

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Amilyen vontatottan indul a heted, annyira felgyorsul minden szerdától. Ez arra jó, hogy végre elfogadd, nem mehet mindig minden abban a tempóban, ahogy ideálisnak gondolod. Tudnod kell, az ideális és a reális között igen nagy szakadék lehet... Június utolsó hétvégéjén csatlakozhatnál valamilyen Szent Iván napi ünnepséghez. De ne feledd, hogy Szent Iván éjjele előző este lesz.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Szoknod kell még az új dolgokat. Múlt hétvégén lépett vissza a Bakba a Plútó, most meg a Nap belép a Rákba, ami a nyári napforduló és a csillagászati nyár kezdete egyben. Ez egyszerre sok lehet, mert te szereted, ha a dolgok a megszokott módon és rendben haladnak. Pedig tudod, hogy a fejlődés nem megállítható. Hétvégén megnyugodhatsz, a földdominancia kiszámíthatóságot hoz neked is.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Sodródnod kellene az eseményekkel ezen a héten, ha jót akarsz magadnak. Az égi folyamatok szerint most nem te irányítasz, ami felbosszanthat, de nem tehetsz semmit. Végezd a munkádat becsülettel, hozd ki magadból a maximumot, a többit bízd az Égiekre! A szerdai nyári napforduló, a pénteki Szent Iván éjjel, a szombati Szent Iván napja is azt javasolja, nézz az égre és nyisd ki a szívedet!

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Lubickolhatsz az élet ajándékaiban a hét első felében. Hétfőn és kedden csodálatos fényszögek lesznek az égen. Szerdán a Nap belép a Rákba, ami számodra nemcsak a csillagászati nyár kezdetét jelzi, hanem azt is, hogy ideje bevetni a kreativitásodat akár problémamegoldásra, akár önkifejezésre, akár a művészi vénád fejlesztésére. A hét második fele már a kivitelezésről szól...

Forrás: Astronet