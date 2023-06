Rajongóit is megosztja az az enyhén szólva merész fotósorozat, mellyek a közel 53 éves Jennifer Lopez rukkolt elő a minap. Egyes képeken az énekesnő lába között rojtokon kívül nincs semmi...

Hogy meddig ízléses alig semmiben kamera elé állni, az sok mindentől függ, és ezt is megvitatták JLo követői az Instagramra kiposztolt fotósorozat és a Facebookra feltöltött változat láttán. A kétségkívül szexi képek mellett és alatt megjelent kommentek, melyek vitatták az énekesnő természetes szépségét, azt, hogy filterek nélül is ugyanolyan csinos lenne, mint a fotókon, a korát is firtatták, amely van, aki szerint már okot adna a visszafogottságra, mások szerint viszont nincs rá szükség.

Védelembe is sokan vették Lopezt, közülük egy hölgy állítja, hogy a sztár szépsége, fiatalsága annak köszönhető, hogy a Puerto Rico-i nők lassabban öregszenek.

Igazságot nem teszünk, miért is tennénk? Akárhogy is, Jennifer Lopez még mindig bomba formában van, amiért sokat is tesz. Inkább itt hagyjuk ezeket a fotókat, tessék gyönyörködni bennük.