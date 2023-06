Egészséges alapok

Mivel a lábfej bőre nem termel zsírt, hamar kiszárad. A berepedezett, megvastagodott szarurétegen könnyen megtelepszenek a kórokozók, ami akár fertőzések kialakulásához is vezethet. A megvastagodott bőr miatt a testsúly is máshová nehezedik, így a járás nehézkessé, sőt, kifejezetten fájdalmassá válhat. Ha ilyen problémád van, az ápolást mindig bőrpuhítással kezdd! – tanácsolja a Fanny magazin. Ehhez érdemes lábfürdőt venni. Készíts 30–35 fokos, közel testhőmérsékletű vizet, tegyél bele egy kis mandulaolajat, szórj bele fürdősót is, majd áztasd benne 10 percig a lábadat. Utána jöhet a talpradírozás. Ehhez házilag is remek szert készíthetsz: 1 ek kristálycukrot keverj el 2 ek olívaolajjal, majd egy nedves vattapamaccsal dörzsöld végig a masszát a talpadon. Az elhalt hámréteget habkővel is eltávolíthatod, ezt azonban időként cseréld le.

Nem mindegy, hogyan vágod!

Mivel a lábfürdő a körmöket is felpuhítja, áztatás után célszerű kezelésbe venni őket. A benövésüket rendszerint a rossz vágási technika okozza. A lábon mindig egyenesre kell vágni a körmöket, nem íveltre, mint a kéz esetében! Főleg a nagylábujjon fordul elő, hogy a köröm belenő a környező bőrbe. A körömágyra ránőtt bőrt ne távolítsd el, csak told vissza. Ha a körömszél begyulladt, esetleg gennyes, fordulj szakorvoshoz, ne kezelgesd otthon!

Frissítő mozdulatok

A lábápolás végeztével mindig használj hidratálókrémet. A mentoltartalmú készítmények nyáron serkentik a vérkeringést, és felfrissítik a lábat. Azzal is jót tehetsz, ha hetente egyszer alaposan átmasszírozod a végtagot. A talpmasszázs ellazítja az izmokat, serkenti a test öngyógyító erőit, de a fájdalmas bőrkeményedések kialakulása is megelőzhető vele.

Erre is figyelj! Ha lehet, a zárt lábbelit ne vedd fel két egymás utáni napon. Cserélgesd a cipőket, mert amelyikbe beleizzadsz, annak 24 óra kell ahhoz, hogy kiszáradjon. A meleg főleg az ülőmunkát végzőknél okozhat lábdagadást. Amikor csak teheted, pihentesd a lábaid! Így a vérkeringés és a nyirokrendszer egyaránt jobban fog működni.

Érzékeny a fényre

Sajnos gyakran beleesünk abba a hibába, hogy napozáskor csak bokáig kenjük be magunkat fényvédő krémmel, pedig a lábfej bőrére is káros hatással van a magas UV-sugárzás. Az egyenletes barnaság érdekében, elkerülve a leégést, használj a bőrtípusodnak megfelelő faktorszámú krémet, és kend be vele a lábfejedet hétköznap is, hogy mindig óvd ezt az érzékeny területet.

Ép és szép

A nyár a vonzó, színes körmök szezonja, de mindenképpen használj alaplakkot, mert a rendszeresen festett körmök könnyen elszíneződnek. A lemosók között is érdemes körülnézni, hiszen a normál termékek nagyon kiszárítják a körmöket, erős zsírtalanító hatásuk van, amit jó elkerülni. Válassz acetonmenteset, olajos textúrájút!