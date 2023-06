Távvezérlés

Mint minden ingatlantípus kapcsán, a víkendházak esetében is a legkülönbözőbb igények merülhetnek fel a tulajdonosok részéről. Sokan azt szeretnék, hogy mire megérkeznek, kellemes hőmérséklet várja őket, és azonnal legyen meleg víz, ők voltaképpen ugyanolyan kényelemre vágynak az első pillanattól fogva, mint az otthonukban.

Manapság már természetes elvárás a távoli elérés lehetősége, hogy a nyaralónak – akár mobilappon keresztül – utasításokat adhassunk, és így bármikor ideális körülmények közé érkezzünk. Szerencsére ezek a megoldások nemcsak az újonnan épülő házakban alkalmazhatók, hanem egy átalakítás keretében is elvégezhető a modernizálás.

Ha van távvezérlés és megfelelő a kialakítás, a gépészet – legyen szó hűtő-, fűtő- vagy szellőztetőrendszerről – már az autóból elindítható, így kellemes hőmérséklet fogad majd minket, és a meleg fürdővízre sem kell várni. A motoros nyílászárók lehetőség kínálnak a szellőztetésre, ami szintén nagy előny, hiszen a hosszabb ideig nem használt ingatlanokban elengedhetetlen a beltéri levegő alapos felfrissítése.

Óriási előny, hogy az intelligens rendszerek működését távollétünkben is folyamatosan felügyelhetjük, így egy esetleges meghibásodásra vagy váratlanul felmerülő karbantartási problémára késlekedés nélkül reagálhatunk. Nagy biztonságérzete ad, hogy bármi történjen, mindenről azonnal értesítést kapunk.

Az automatizált árnyékolók folyamatosan működhetnek, hogy az időjáráshoz igazodva mindig megfelelő mennyiségű fény jusson a belső terekbe. A világításvezérlésnek köszönhetően este nem sötét udvar és épület vár minket, a beléptetőrendszer segítségével pedig könnyen nyithatjuk-zárhatjuk a kapukat, a garázsajtót, a bejárati ajtót anélkül, hogy elővennénk a kulcsot.

Biztonság

Az intelligens megoldások a betörők ellen is védelmet jelentenek, márpedig a biztonság még a kényelemnél is fontosabb. Egy hétvégi ház esetében gyakran előfordul, hogy a tulajdonosok hosszabb ideig nem keresik fel. Az intelligens rendszer ilyenkor olyan illúziót kelt, mintha használnák az épületet. Mozognak az árnyékolók, működik a világítás, ráadásul az egyes napokon más ritmusban, más sorrendben, azaz teljesen úgy tűnik, mintha tartózkodnának az ingatlanban. Természetesen arra ügyelni kell, hogy a távfelügyelethez tökéletesen illeszthető biztonsági rendszert telepítsünk, és lényeges a kamerák szakszerű elhelyezése, beszerelése is. Az intelligens rendszernek komoly visszatartó ereje van, jelentősen hozzájárul a káresetek megelőzéséhez, ha pedig mégis betörés történne, az eszközök megőrzik a fontos információkat.