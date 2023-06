Nagyon sok háztartási készülékünk elektromos árammal működik. Ilyen a televízió, a számítógép, de a hűtőszekrény is. Ezek a hálózatból 220 voltot kapnak. Abban az esetben, azonban, ha ez megemelkedik, az súlyos problémákat okoz. Az elektromos hálózatban időről időre előforduló kis túlfeszültségek ellen van védelem a hálózatban, ami lekapcsol, mielőtt az elérné az eszközeinket, de ezeket nem arra tervezték, hogy megvédjék a tárgyakat, például a villámcsapás során fellépő hatalmas áramlökéstől - írja a Bors.

Enyhe esőzuhanynál biztonságban vannak a készülékek akkor is, ha nem húzzuk ki a csatlakozókat a konnektorból. De viharnál, bár kicsi az esély, hogy pont a hozzánk legközelebbi villanyoszlopba csap bele a villám, igenis valós veszélyről beszélünk. Sőt, a veszély akkor is fennáll, ha olyan utcai oszlopba-vezetékbe csap a villám, ami tőlünk akár több kilométerrel is odébb van, mert akkor a 220 volt hirtelen fölughat akár 900 voltra is, és ezt fogja megkapni a lakásban minden, ami ekkor rá van kapcsolva az utcai vezetékre. Ilyenkor olyan mennyiségű elektromosság áramlik a hálózaton keresztül, hogy könnyedén tönkretesz mindent, és a kár akár több százezer forint is lehet.

Ha észleljük a vihar kezdetét, ellenőrizzük a helyi időjárást, hogy megtudjuk, mi közeleg. Áztató esőnél, amikor nincs villám, nincs veszély sem. Felhőszakadásnál azonban annál inkább. Ha jön a vihar, mindenképpen ki kell húzni a tévé, a hűtő és a számítógép csatlakozóját a konnektorból. Ezt azonban érdemes még a vihar tetőzése előtt megtenni, mert bár roppant kicsi arra az esély, hogy pont akkor csap be a villám, de ha mégis, akkor áramütés érhet bennünket. Jobb félni, mint megijedni!