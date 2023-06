Néhány nappal ezelőtt kezdte meg első útját a világ jelenlegi legnagyobb tengerjáró luxuskomplexuma, az Icon of the Seas. A finnországi hajógyárból próbaútjára indult gigaméretű lakóhajó 250800 tonna súlyú, méreteivel a dobogó második helyére kényszerítette a világ eddigi legnagyobb tengerjáró hajóját, a Wonder of the Seas-t, amely az Iconhoz hasonlóan szintén a Royal Caribbean flottájához tartozik.