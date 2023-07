Feminizmus ide, női egyenjogúság oda, bizony akadnak, akinek 2023-ban a fent említettek jelentik a boldogság netovábbját. Se munka, se főnök, csak a család! Ők a tradwife-ok.

A „tradwife” szó a "traditional wife", vagyis "hagyományos feleség" rövidítése. A „mozgalom” alapelve, hogy a nőknek vissza kell térniük a hagyományos szerepkörökbe, azaz maradjanak otthon, gondoskodjanak a gyerekekről, főzzenek, takarítsanak és támogassák a férjüket. A tradewife-ok szerint a nők ugyanis akkor válhatnak igazán boldoggá és akkor élhetnek teljes életet, ha ezt a hagyományos szerepet töltik be.

Romantikus elképzelés vs. valóság

A tradwife-szemlélet szószólóival leginkább a közösségi médiában találkozhatunk, különösen a YouTube-on, a TikTokon és az Instagramon, ahol általában idillikus hétköznapjaikat mutatják be, például a csillogó-villogó konyhát, a tökéletes ebédeket, vacsorákat és persze a boldog gyermekeket. Ez mind nagyon szép és jó, sőt valljuk be, hogy romantikus és megindító, ám ha a felszínt megkapargatjuk, akkor több problémával is találkozhatunk.



Tény és való, hogy manapság a nők több fronton kénytelenek helytállni és a karrier, valamint a magánélet egyensúlyát nagyon nehéz megőrizni – sőt talán nem is lehetséges teljesen. Éppen ezért, értjük, hogy miért lehet vonzó egyre több nő számára a tradwife-szemlélet, hiszen aki ezt az utat választja, annak végre nem kell a munkaerőpiacon versengenie, könyökölve törtetnie – már ha valódi karriert szeretne –, vagy robotolnia. Helyette maradhat az otthon biztonságot nyújtó falai között és a családnak szentelheti magát, anélkül, hogy szétszakadna a munka-magánélet huzavonában.

Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a hagyományos szerepekben élő nők (is) gyakran tapasztalnak stresszt, szorongást és elszigetelődést, illetve nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az anyagi önállóság feladásával könnyen kiszolgáltatottá válhatnak, több szempontból is. Mi lesz például a tradwife-fal, ha 20 évnyi otthonlét után a férjével történik valami, ne adj isten, megbetegszik vagy elhagyja őt? Honnan lesz azután bevétele, nyugdíja, orvosi ellátása,és főleg, ki fogja alkalmazni nulla munkatapasztalattal?

A tradwife-ok és a feminizmus

Sokan úgy is tekintenek a tradwife-okra, mint a feminizmus megcsúfolóira, bár ez nem teljesen jogos következtetés - vagy inkább mondjuk úgy, hogy nézőpont kérdése. A tradwife-ok azt vallják, hogy ők egyáltalán nem antifeministák, sőt a mozgalom egyik központi eleme pont az a szemlélet, hogy a nőknek szabad irányítást kell kapniuk a saját életük felett, azaz jogukban áll akár úgy is dönteni, hogy a karrier és magánélet közötti libikókázás helyett a hagyományos női szerepet és a régmúlt idők családmodelljét választják.

A tradwife-jelenség tehát nem fekete vagy fehér, és bármelyik oldalról is vizsgáljuk, találhatunk benne pozitív és negatív jellemzőket is...