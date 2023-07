Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Valaki csalódást okozhat neked, kiderülhet, hogy nem méltó a bizalmadra. Mielőtt azonban végérvényesen áthelyeznéd az illetőt a rossz dobozba, adhatnál neki még egy utolsó esélyt. Ha akarod, hadd hozza helyre a hibáját.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ne feledd, hogy nem vagy felelős mások tetteiért, és nem kell folyton mások érdekeit sem a magadé elé helyezni. Ma foglalkozz elsősorban a saját ügyeiddel, cselekedj a saját hasznodra, és mondj nemet nyugodtan egy olyan kérésre, amely az érdekeiddel ellentétes.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Legyél nyitott most egy kis kalandra, mert most éppen ez az, amire szükséged van. Nagyon szép élményed lehet, ha engedsz az elvárásaidból, és nem csak a kötelességeidnek élsz. Nyár van, most kell élményeket gyűjteni!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma elképzelhető, hogy egy esemény, vagy hír okán hirtelen felgyorsulnak a dolgaid, és te úgy érzed, mint akit elsodornak az események. Egyszerre pedig nem lehet mindent kontroll alatt tartani, úgyhogy kérj segítséget.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Szerdán nagyon erős lehet benned a vágy arra, hogy szabadon, kötöttségektől mentesen élj, legalább egy rövid időre. Van erre lehetőséged, és ehhez csak annyi kell, hogy elfogadj egy meghívást, vagy egy ajánlatot, melyet egy ismerős, vagy barát küld neked.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Néha a legnehezebb dolog eldönteni, melyik úton induljunk tovább, és neked ma egy ilyen döntést kell meghozni. Ha nem vagy elég határozott, gondold végig, mi szól az egyik, és mi a másik út mellett. Hallgass a szívedre is!

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!