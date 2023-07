Choking game, pass-out challenge, flatliner, space monkey – ki tudja, még milyen néven bukkan fel újra és újra a magyarul fojtogatós játéknak nevezett jelenség, mely a játéktól nagyon messze van, a halálhoz viszont túlságosan is közel. Jellemzően gyerekek próbálják ki – akár több alkalommal is –, a „célja” a fulladás előtti állapot, és azzal együtt az eufória elérése. Sajnálatosan hosszú múltra tekint vissza, már az 1930-as évektől mesélnek történeteket egymást fojtogató gyerekekről – de lássuk, miről is van szó valójában.

Nem játék! A choking game a tükörfordításnak köszönhetően kapta magyarul a fojtogatós játék nevet, de ez ne tévesszen meg senkit! A TikTokon kihívásként is emlegetett jelenség életveszélyes, soha, semmilyen körülmények között nem szabad kipróbálni! A choking game a tükörfordításnak köszönhetően kapta magyarul a fojtogatós játék nevet, de ez ne tévesszen meg senkit! A TikTokon kihívásként is emlegetett jelenség életveszélyes, soha, semmilyen körülmények között nem szabad kipróbálni!

Puszta kézzel, ájulásig

„Egy buta játék" – fogalmazott a Life.hu megkeresésére a gyászoló édesanya, akinek fia, Ádám 15 évesen lett a „kihívás" halálos áldozata. „Szülői felügyelet volt a telefonján, de valahogy kijátszotta. Megvárta, míg biztosan egyedül lesz otthon, és kipróbálta. Mostanáig még csak nem is hallottunk erről az egészről. Pedig azt mondják, vannak jelek... Na igen, de hogy azonosítsuk azokat, ha nem ismerjük?" – tette fel a kérdést az édesanya. Megdöbbent, amikor megtudta, hogy az ő gyermeke is ezzel a fojtogatós játékkal próbálkozott.

A choking game során van, hogy egymást fojtogatják a gyerekek, puszta kézzel, ájulásig. Egyre gyakoribb az is, hogy a nyakába kötelet, szíjat akasztva, vagy a derekát végsőkig elszorítva, egyedül próbálja ki a tinédzser. Merthogy külföldi statisztikák szerint leginkább a tizenévesek próbálják ki a fojtogatós játékot, melynek népszerűsége évtizedek óta töretlen, ráadásul az internetnek és a közösségimédia-platformoknak köszönhetően jobban terjed, mint valaha.

Részben ez utóbbi az oka annak is, hogy míg a gyerekek korábban párosával próbálták ki – így baj esetén segítséget nyújthattak egymásnak –, addig ma már gyakran egyedül vágnak bele az életveszélyes határfeszegetésbe.

Az életükkel játszanak, lájkokért

Hogy kitől hallott a gyermek a choking game-ről, talán sosem derül ki, de az sem biztos, hogy kellett hozzá bárki is. A kamasznak még csak keresnie sem kell, a TikTokon kihívásként is terjedő „játék" anélkül is megtalálhatja őt. Már egy gyors YouTube-kereséssel is több mint félmillió találatot kapunk, a hírek mellett többek között arról, „hogyan játsszunk fojtogatós játékot", magyarázatokkal, kivitelezési útmutatókkal. A találatok többnyire angol nyelvűek, de egy mai tinédzsernek már ez sem okozhat gondot.

A choking game veszélyeire figyelmeztető videó is bőven akad a világhálón, de sem ezek, sem a halálos áldozatokról készült dokumentumfilmek nem olyan népszerűek, mint az otthon készített videók, melyekből bőséges a kínálat a közösségi médiában. Néhányan ugyanis nem csak kipróbálják, de le is filmezik közben magukat, és vagy élőben közvetítik, vagy – ha túlélik – utólag töltik fel a felvételt, várva a kérészéletű népszerűség bizonyítékát, a lájkot. Oyan külföldi felvételt is találunk, melyen az látható, hogy egy osztályteremben, körbe állva az önként jelentkezőt, a fiatalok nevetgélve veszik fel telefonnal, ahogy elájul fojtogatott társuk.

Azt gondolnánk, egy felsősnek, gimnazistának már kialakult a félelemérzete, tisztában van a lehetséges következményekkel, ám ez csak a szülőkben élő hiú remény. Tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy az agy a felnőttkori fejlettségét 20 éves kor körül éri el, tizenévesen épp az a 20 százalék fejlettség hiányzik még, mellyel a döntéseink előtt mérlegelni tudjuk a kockázatokat.

De miért?

Talán erre a kérdésre a legnehezebb választ adni, hiszen nem lehet azt mondani, hogy csak az elhanyagolt, vagy csak az elkényeztetett, csak a gazdag vagy szegény, az unatkozó vagy túlterhelt, a tehetségtelen vagy tehetséges gyermekek „játékáról" van szó.

Átlagos életet élő tizenévesek épp úgy lehetnek áldozatok, mint a valami miatt társaik sorából kiemelkedő fiatalok.

A tragikus sorsú magyar fiút, Ádámot szerető család vette körül. Hitt Istenben, aktív tagja volt az egyházi közösségnek is. Kiemelkedő zenei és rajztehetséggel indult el az életbe, több hangszeren játszott, remekül rajzolt, miközben csillagász akart lenni – a fekete lyukak iránti szenvedélyes érdeklődése határtalan volt. Barátai szerint vidám, életrevaló, nemcsak szellemi, de fizikai kihívásokat is kereső fiúként mindig magasabbra akart jutni, gyorsabban akarta teljesíteni az előtte álló feladatot, nem ismert lehetetlent. Nem akarta elhinni, hogy van bármi, ami megállíthatná. Folyton vicceket mesélt, áradt belőle az életigenlés. Minden adott volt ahhoz, hogy boldog, teljes életet élő felnőtt váljon belőle. Ám ez már nem történhet meg, Ádám halálával egy nagyon ígéretes élet veszett el.

A legnagyobb videómegosztón több olyan dokumentumfilm is elérhető, melyben a choking game halálos áldozatainak hozzátartozói, barátai, tanárai beszélnek a fiatalról, a körülményeiről és az előzményekről, melyekben általában nincs olyan kirívó momentum.

A tragédia napján az áldozatoknak általában nem volt negatív élménye, semmi különleges nem történt velük, ami arra utalt volna, hogy az lesz életük utolsó napja.

„Ádám a tragédia előtti napon jött haza a háromnapos osztálykirándulásról. Aznap ballagott el a húga az általános iskolából, a nagy eseményen együtt volt az egész család, rokonok, amire nem minden nap kerül sor. Boldog volt, felszabadult, egész este vicceket mesélt, nevetett. Rengeteg terve volt a nyárra" – meséli az édesanyja. A fiú egyik osztálytársa is arról számol be, hogy a fiú élvezte a kirándulást, de már nagyon szeretett volna otthon lenni. Úgy váltak el, hogy szeptemberben találkoznak. Nem fognak, soha többé...

Vannak látható jelei, ha a kamasz kipróbálta az önfojtogatást?

Ha a gyermekünk viselkedésében nem is találunk semmi kirívót, a testén még észrevehetünk látható nyomokat: halvány sérülések a nyak körül, enyhén piros szemek, fejfájás, tűpontszerű kiütésnek látszó nyomok az arcon, gyanúsan hiányzó övek, pórázok, egyéb hosszú zsinórféleségek figyelmeztethetik a szülőt a bajra.

A külföldi médiában több szülő számolt be arról, hogy mivel addig nem találkoztak a fojtogatós játékkal, sok minden felmerült bennük a gyermekeiken addig látott foltokkal, sebekkel kapcsolatban az allergiától az edzésen szerzett sérüléseken át a testvérbirkózásig. Csak a tragédia után állt össze bennük a kép. Persze utólag már könnyű okosnak lenni. Ha pedig az első alkalom volt végzetes, akkor utólag sem...

Choking game vagy öngyilkosság?

Az Egyesült Államokban 2000 és 2015 között készült statisztikák szerint a choking game a jelzett időszakban 1400 gyermek, többségében fiúk halálát okozta. Ám 2015 után már nem vizsgálták külön a fojtogatós játék okozta baleseteket, emiatt sok esetben a „kihívás" áldozatainak halálát öngyilkosságként könyvelték (és könyvelik) el.

Hogy ez Magyarországon is így van-e, arról nincs adat. A Life.hu megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatott: nem készültek statisztikák arról, hány gyermek eshetett a choking game áldozatául, s noha ismerik a jelenséget, találkoztak már vele, úgy gondolják, hazánkban nem elterjedt a fiatalok körében.

A halál okát alapos vizsgálat után állapítják meg Annak megállapításában, hogy adott esetben öngyilkosság történt vagy valóban véletlenül következett be a fulladás, a halottvizsgálat dönt, melynek Annak megállapításában, hogy adott esetben öngyilkosság történt vagy valóban véletlenül következett be a fulladás, a halottvizsgálat dönt, melynek szigorú és pontos szabályait az ORFK rendkívüli halál esetén követendő utasítása részletezi. A nemzetközi sajtóban több igazságügyi orvosszakértő is úgy nyilatkozott egy-egy tragikus eset kapcsán, hogy az öngyilkos fiatal legtöbbször hagy maga után búcsúlevelet, és más helyzetben találnak rá, mint az akasztás miatt véletlenül bekövetkezett fulladásos baleseteknél, ahol az áldozat talpa vagy térde legtöbbször a földön van. De rengeteg más szempontot is figyelembe vesznek, így egy alapos nyomozás jó eséllyel meg tudja mondani, hogy a choking game vagy öngyilkosság áldozata lett-e a gyermek.

Mit tehetünk, hogy megelőzzük a tragédiát?

Tiltani azt érdemes, amit kontrollálni is lehet, és az online tér nem egészen ilyen terület. Nem beszélve arról, hogy a gyerek természetéből fakad, hogy minél jobban próbálja a szülő eltiltani valamitől, annál inkább érdeklődik iránta...

A technológiai fejlesztések egyre több lehetőséget adnak a gyerekek kezébe, az alkalmazásfejlesztők pedig igyekeznek ezekkel lépést tartva „felfegyverezni" a szülőket, hogy valamiféle kontrollt gyakorolhassanak gyermekük online élete felett. Ám ez a fajta védelem csupán illúzió, ahogy azt Ádám esete is megmutatta. A telefonon beállítható szülői felügyelet hamis biztonságérzetet adhat a szülőnek.

A szolgáltatók is reagálnak a tragikus eseményekre A YouTube több millió videót vizsgált át és több százezret törölt erőszakos, szélsőséges tartalom miatt, és a TikTok is figyelmeztető jelzést küld, ha valaki rákeres a choking game kifejezésre. A YouTube több millió videót vizsgált át és több százezret törölt erőszakos, szélsőséges tartalom miatt, és a TikTok is figyelmeztető jelzést küld, ha valaki rákeres a choking game kifejezésre.

Azt pedig hiába várjuk egy tizenévestől, hogy felmérje a következményeket, hiszen sokszor érett, felnőtt emberek is halhatatlannak hiszik magukat – máskülönben miért futnának át az úton a száguldó autó előtt, vagy hajtanának vonatsínre, amikor már lefelé ereszkedik a sorompó? Ha a felnőtt sem hiszi el, hogy baja eshet, a gyerek miért gondolhatná azt, hogy nem éli túl az életveszélyes helyzetet?

Többszörös hátrányból indul a gyermekeit megvédeni akaró szülő, pedagógus és szakember, ezért, ha vissza akarjuk szorítani az online térben elérhető ostoba kihívások és trendek okozta értelmetlen tragédiák számát, együtt kell cselekednünk. A megelőzés kulcsa, mint mindig, a felvilágosítás. De hogyan világosítsa fel a felnőtt a gyereket, ha maga is tájékozatlan?

Az eszközt mi adjuk gyermekeink kezébe, így nem tehetünk mást, minthogy lépést tartunk a fejlődéssel, naprakészek vagyunk a közösségi médiában felbukkanó újabb és újabb trendekben, sokat beszélgetünk a gyerekekkel, felhívva a figyelmüket a valós, sokszor az életüket veszélyeztető kockázatokra. Akár közösségekbe szerveződve, szakemberek segítségét kérve és velük együttműködve hozunk létre olyan eseményeket és fórumokat, melyeken információt biztosítunk a fiataloknak és egymásnak is. Ahogy Ádám tragédiája után, egykori iskolájában teszik ezt tanárok és szülők összefogva, együtt, a gyerekekért.