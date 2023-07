Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A pénteki nap elég izgalmasan alakul. Ne kalandra gondolj, inkább kiszámíthatatlanságra. Váratlanul vesznek nem várt irányt az események. Nem baj, neked szükséged van a kihívásokra, és amúgy is remekül megoldasz mindent.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy olyan helyzet adódik pénteken, amiről először azt hiszed, hogy csak rosszul jöhetsz ki, de aztán egyre inkább körvonalazódik, hogy az események mégis neked kedveznek. Élj a szerencséddel!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Igazán sűrű hét van mögötted, pénteken végre megérdemled a kikapcsolódást! Szerencsére most minden égi folyamat kedvez annak, hogy jól szórakozz. Pároddal is egyetértesz, barátaid is tartják magukat a megbeszéltekhez.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Túl élénk a fantáziád. Igyekezz ezt az energiát konstruktív módon hasznosítani, különben tönkreteszik a hétvégi jó hangulatot. Beleláthatsz ugyanis bizonyos érzéseket, motivációkat helyzetekbe, és ez bizalmatlanná tesz.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Merkúr már az Oroszlánban jár, ami igazán nagy segítségedre van az előrejutásban. Értheted ezt egyrészt a munkahelyi ügyekre, feladatokra, de a magánéletre is. Most tető alá tudsz hozni régóta tervezett dolgokat, és segítőket is találsz mindenhez.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Egyetlen munkahelyi feladat sem lehet annyira fontos, hogy lemondj egy fontos családi programot. A főnököd is ember, megérti, ha valamit nem tudsz vállalni, vagy ha a határidőket át kell ütemezni. Beszélj vele - írja az Astronet.

