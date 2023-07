Egy kiscica a vízben fuldoklik, egy kutya próbálja kimenteni, közben te filmezel. Talán a te cicád, talán másé, talán nem te dobtad vízbe, hogy legyen egy jó videód, talán tényleg magától esett bele, te pedig nézed, ahogy szenved, és talán bízol benne, hogy a kutyád kimenti... Vagy nem is érdekel, hiszen a gondolataid már a lájkjaid körül forognak. Pedig lehetnél akár ember is.

Egyéves kislány az ágyon fekvő kutya heréit fogdossa, időnként össze is nyomkodja - apuka és anyuka nevetgélve filmezi. Azt most ne képzeljük el, hogy a kicsi utána a szájába veszi a kezét, inkább koncentráljunk arra, hogy ezzel gyakorlatilag a kutyát bántalmazzák. Amely - állat lévén -, cukiság ide, gyerekszeretet oda, ösztönlény, és bármikor odakaphat, súlyos sérülést okozva a gyereknek. Vannak tényleg nagyon kedves kutyás videók, melyekből árad a szeretet és nyilvánvalóan a védelmező ösztön is, de fenti típus nem tartozik közéjük.

Mindenki látott már a közösségi médiában olyan videókat, melyeken segítségnyújtás helyett inkább "megörökítették" a tragikus eseményeket, amikor a kétes értékű, átmeneti népszerűség oltárán épp feláldozták mások, akár a szeretteik biztonságát, testi épségét. Miért?

A kérdés költői, a válasz egyértelmű: a népszerűség mérőjéért, a lájkért, mely magával hozza a követőket, kiknek magas száma mágnesként vonzza az együttműködő partnereket, hirdetőket, ingyenes termékeket és szolgáltatásokat, szerencsés esetben pedig némi pénzt is.

Pénz - manapság más nem is boldogít. Hiába a már rég gagyiba fulladt spirituális trendek, a légy önmagad és közben főleg hálás is, vonulj el minél messzebbre - lehetőleg Balira vagy Costa Ricára, mert csak ott lehetsz elég távol a civilizáció káros hatásaitól, mely szükséges a csakratisztításhoz vezető, zarándokúttal egybekötött rongyrázáshoz.

"Siker, pénz, csillogás..." - énekelte 1986-ban a KFT zenekar, nem titkolt iróniával a mára az ember értékmérőjének tekinthető kulcsszavakat, melyek nélkül az egyén ma már mit sem ér. A siker fokmérője a pénz és a velejáró dicsfény. Ha megkérdezel egy gimnazistát, milyen pályán képzeli el magát, minden harmadik az influencert, mint szakmát jelöli meg karriercélnak. Ez nyilván nem reprezentatív felmérés, de próbáld ki bátran! Lányok körében különösen népszerű "hivatásnak" tűnik.

A mai gyerekek úgy nőnek fel, hogy egészen fiatal koruktól okostelefonnal a kezükben videózzák egymást a legkellemetlenebb szituációkban a népszerűség kedvéért, nem törődve a másik jogaival, érzéseivel, helyzetével. Számos videón láthatjuk, ahogy a gyerek alvás közben, kiszolgáltatott helyzetben filmezi a szüleit, testvéreit, majd feltölti a közösségi médiába, a család pedig szégyenkezik a gyereknek átmeneti népszerűséget hozó, túl sok mindenkihez eljutó videók miatt, miközben a csemete még csak tisztában sincs azzal, hogy milyen, akár tartós károkat okozhat a pillanatnyi siker. A gyerekeink ebben nőnek fel, miért változtatnának ezen a hozzááláson később? Pláne, akit a saját szülei hoznak kínos helyzetbe még azelőtt, hogy tiltakozni tudna ellene.

Nevetünk mások kínján, izgulunk a fuldokló macskáért, elolvadunk a másik állatot megmentő kutyától, közben fel sem merül bennünk a kérdés, hogy mi van a videó mögött? Hány felnőtt ember hanyagsága, nevelési kudarca kell ahhoz, hogy egy hároméves a viccesnek szánt TikTok-videóban lek..vázza a saját édesanyját? Eszébe jut bárkinek, hogy míg az "anya, te most is kövér vagy" típusú posztok, melyekbe nyilván a nő is beleegyezett, ki tudja miért, akár még viccesek is lehetnek, addig az őt világra hozó nő prostituáltnak tituálása akkor sem elfogadható, ha első nekifutásra még fel is röhögünk rajta? Különösen, mert a háromévesnek vagy betanították, hogy ezt mondja, vagy annyit hallotta már apától, hogy lassan azt hiszi, ez az anyukája neve. Mindkettő bántalmazás.

Nincs azzal baj, ha elnevetjük magunkat egy-egy viccesnek tűnő szituáció láttán, humorérzék nélkül nehéz lenne élni, de néha érdemes belegondolni, mi van egy-egy elsőre viccesnek tűnő feltöltés mögött, és tudatosan, odafigyelve használni a közösségi médiát (is), hogy mi magunk ne essünk abba a hibába, hogy a hozzánk közelállókat és saját becsületünket áldozzuk fel a siker vagy valami hasonló oltárán.