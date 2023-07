Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nagyon jó a csillagok állása, egyszerre többfelé is nyílhatnak új utak, lehetőségek a számodra szombaton. A baj csak az, hogyha mindent akarsz egyszerre, akkor szétszórttá, kapkodóvá válhatsz. Helyezd előtérbe a legjobb lehetőséget!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy régóta tervezett beszélgetésre keríthetsz sort szombaton. Ugyan nem úgy zajlik minden, mint ahogy azt eredetileg eltervezted, de még így is nagyon szerencsés végkifejletre számíthatsz. Egy tapasztalattal mindenképp gazdagabb leszel.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Nagy örömödet mindenképpen meg szeretnéd osztani valakivel szombaton. Azért gondold meg jól, kinek dicsekszel. Vannak ugyanis irigykedők a környezetedben. Még olyan is, akiről talán nem is gondolnád, hogy az. Természetesen ne a társadra gondolj.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Van okod az örömre, mert végre látod már a nehézségeid végét. Eddig talán úgy érezted, hogy gátlások megfojtanak, s csupán akadályoznak. Most be kell látnod, hogy volt értelme a várakozásnak. Az idő még csak most kezd benned megérlelni valamit.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha változtatni akarsz a párkapcsolatodon, az csak úgy fog menni, ha saját magaddal kezded a változást. Amíg a másikat akarod átformálni, azt fogod tapasztalni, hogy egyre inkább ellenáll neked. Mihelyt magadat formálod, a párod is változni fog.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Szűz jegyűek úgy érezhetik, hogy imáik, jó kívánságaik végre meghallgatásra leltek. Tapasztalni fogod, hogy ha másoknak is jót kívánsz, a magad számára is jobban teljesül a jó. Visszaáramlik az életedbe – ez a vonzás törvénye.

