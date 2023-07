Mindenki meglepődik azon, amikor egy társaságban a 47 éves Catrina Raiford elmeséli magáról, hogy valaha - 433 kilójával - ő volt a világ legkövérebb nője. Már 14 évesen 230 kilós volt, családja ekkor egy pszichiátriai intézményben helyezte el. Később a "féltonnás nő" néven vált ismertté. Akkor döntött úgy, hogy lefogy, amikor 2003-ban a falon lyukat ütve, daruval kellett kiemelni a házából, ahol évek óta ágyhoz kötve élt. Ahhoz, hogy gyomorbypass műtétet végezzenek rajta, fogynia kellett, 3 év alatt 140 kilótól szabadult meg, a beavatkozás pedig segítette a további súlyvesztését. Most már csak a bőrét szeretné eltávolíttatni és minden vágya, hogy másokat inspiráljon.

"Úgy néztem ki, mint egy törpe bálna vagy egy jegesmedve. Ágyhoz kötve éltem, daruval tudtak csak felemelni, hogy kórházba vigyenek. Ma fényképeket kell mutatnom magamról, hogy elhiggyék nekem, közel fél tonna voltam" - mondta el Catrina a Sunnak.

No, de hogy is jutott el idáig a 47 éves nő, aki saját bevallása szerint kilencévesen vált ételfüggővé? "A rabja voltam az édességeknek, a magas kalóriatartalmú süteményeknek, a fánknak és a csokoládétortának. A függőségem segítségével próbáltam megbirkózni az élettel. Mankót jelentett számomra" - emlékezett vissza, és azt is elmondta nyolc hónapra a szülei pszichiátriai otthonba vitték, hátha mentális támogatással megtanulja kontrollálni a táplálkozását. Ám a kezelés nem segített, visszatért korábbi iskolájába, ahol zaklatták és csúfolták.

Felvették egyetemre, később állást kapott, de 21 évesen nem tudott tovább dolgozni, a lábai nem bírták el, folyamatos fájdalmak gyötörték. Az édesanyja, akivel együtt élt, könyörgött neki, forduljon orvoshoz, de nem volt hajlandó.

Internetes kapcsolatokat alakított ki, olyan szelfiket készített, amelyeken nem látszott a teste, senkinek nem beszélt arról, hogy sem felöltözni, sem mosakodni, sem vécére menni nem tud egyedül.

„Életem legrosszabb időszaka volt, egyszerűen meg akartam halni. Minden nap csak ettem, és reggeltől estig interneteztem" - nyilatkozta.

2003-ban Catrinának hirtelen légzési nehézségei támadtak, a tűzoltók szabadították ki a házból és egy teherautó platóján vitték kórházba. "Az otthonom egyik oldalfalát buldózerrel le kellett dózerolni, hogy biztonságosan eltávolíthassanak. Szörnyű volt és megalázó" - emlékszik vissza Catrina, aki ekkor döntött úgy, változtatnia kell, ha élni akar. Egy speciális súlycsökkentő központban kezelték Ohióban, majd amikor már veszített a súlyából, 2009 júniusában gyomorbypass-műtéten esett át.

2010-ben Catrina visszatért otthonába, a floridai Tampába. Annyit fogyott, hogy nem lehetett ráismerni, csupán a megmaradt lógó bőre zavarta. „Nehéz ezzel együtt élni. Még mindig nem tudok rendesen járni a combomon lévő bőrredők miatt. Felül a bőrt be kell hajtogatnom a melltartómba és a fűzőmbe" –mondta el.

A 150 centis Catrina most arra gyűjt, hogy plasztikai műtétnek vesse alá magát, ám más megoldás is szóba jöhet. "Az a tervem, hogy eladományoznám a meglazult bőrömet az égési sérülések áldozatainak és az égési sérülések kutatására" - nyilatkozta a nő, aki a mai napig rengeteg gratuációt kap azért, amit véghez vitt.

„A változásom sok embert megdöbbentett, de még többeket inspirált" - mondta Catrina, aki 2013-ban férjhez ment, 2018-ban elvált. Barátok maradtak, ám a férfi tavaly októberben meghalt.

"Szeretném bepótolni az elvesztegetett éveket. Szeretnék újra normális lenni és inspirálni másokat" - beszélt vágyairól a nő.