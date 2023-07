Pachmann Péter is ott tombolt sok-sok rajongóval együtt a Guns N' Roses koncerten, egyesek pedig látni vélték, hogy a szokásosnál is jobban szórakozott.



"Múlt héten a Puskás Arénában a Guns N' Roses koncertjén láttam Pachmannt egy fiatal lánnyal csókolózni a tömegben, nem messze voltak tőlünk" - számolt be egy néző a történtekről. Szavaira a Mokka műsorvezetője is regált.

"Az való igaz, hogy ott voltam a Guns N' Roses koncerten, egy nyolcfős tárasággal. Azonban a hölgyet, akivel hírbe hoztak, soha életemben nem is láttam élőben, ezért bátran kijelenthetem, hogy nem is csókolóztam se vele, se mással. Jelenleg egyébként nincs is párkapcsolatom" - mondta Pachamnn Péter a Ripostnak. Azt is elárulta, mennyire elégedett az életével.

"Ott tartok, ahol most jó. Szakmai tekintetben biztosan, hiszen lassan harminc évvel ezelőtt elkezdtem televíziózni, és azóta is állandó képernyős jelenlétem van, ez büszkeséggel tölt el. Úgy érzem, számomra ez a sírig tartó szerelem. Ami pedig a magánéletemet illeti, két szép gyerek édesapja vagyok" - tette hozzá.