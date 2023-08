Alapvetően a rémálmok is, ahogy a szép vagy semleges álmok is arra hivatottak, hogy az elménk általuk fel tudja dolgozni az aznap ért impulzusokat, élményeket vagy éppen traumákat.

Így mondhatjuk, hogy ez a folyamat valahol gyógyító, terápiás jelleggel történik, de ez még nem jelenti azt, hogy ne tudnánk valamilyen szinten befolyásolni azt, mit álmodunk.Ha te is rémálmokkal küzdesz, és fel is riadsz olykor, akkor most különösen jól jöhetnek olyan praktikák, melyekkel ténylegesen elkerülhetőek ezek a csúnya álmok.

Vezess naplót!Az egyik legjobb tipp, hogy a kezünkbe vegyük a irányítást a rémálmaink fölött, az a naplóírás. Bár egyesek drasztikusabb módszerre gondolnának, a napló vezetés valóban hatásos. A nap végén, elalvás előtt, pontokba szedve írjuk le mindazt, ami aznap nyomasztott minket. Lehet ez csak annyi, hogy hosszasan kellett sorba állnunk a postán vagy meglöktek minket a villamoson, a lényeg, hogy kiírjuk magunkból az aznapi stresszt. Ezáltal racionalizálni fogjuk a szorongásunk kiváltó okát, így az már kevesebb eséllyel fog megjelenni valamilyen rémképben az álmainkban. A naplóírás egyébként bizonyítottan egyfajta relaxációs technikának számít, mellyel oldhatjuk a stresszt, és rendszerezhetjük a gondolatainkat.

A gyermekkori plüssállat erejeTalán először most te is elmosolyodsz ezen a tippen, hiszen gyerekes dolognak tűnik, ha valaki plüssállatot vagy kispárnát szorít magához az ágyban. Ám egy 2017-es kutatás szerint, a felmérésen részt vett emberek több mint 40 százaléka alszik a mai napig is plüssállatokkal. Ez a szokás előidézi a gyermekkorban átélt biztonságérzetet és békét. Ugyanilyen hatásos lehet egy kispárna is, amit ha elalvás előtt átölelünk, hasonló biztonságérzetet nyújthat. Nos, lehet ez nem lesz mindenki kedvenc tippet, de egy próbát mindenképpen megér!

Egy csésze, forró kamilla teaNincs még egy olyan széles körben ismert gyógynövény, mely végigkísérte a gyermekkorunkat is, mint a kamilla. A kamilla jótékony hatásai főként a népi szokásokból eredeztethetőek, faluhelyen a mai napig használják mindenre, sőt mindennek az ellenkezőjére is. A kamilla számos jótékony hatása közül az biztos, hogy nyugtató, stresszoldó és álmosító hatással bír. Így egy finom friss csésze kamilla teától úgy alhatunk, mint a bunda.

Füldugó és szemfedő

Ezek a hasznos éjjeli kellékek nem csak arra hivatottak, hogy ne ébredjünk fel a párunk esetleges halk hortyogására, hanem annál inkább abban segítenek, hogy ne zavarjanak meg minket az álmainkban a külső körülmények. Ha például a belvárosban élünk, ahol beszűrődhetnek az éjszakai fények az ablakon vagy más külső zajok az utcáról, akkor az könnyedén beépülhet a tudatunkba, és rémálmokat szülhet. Ha viszont kiszűrjük ezeket a nem kívánt zajokat és fényviszonyokat, akkor megalapozzuk a nyugodt, és pihentető alvás lehetőségét.