A szeretett személytől való végső búcsú szertartásához különböző tradíciók kötődnek a világ minden táján. Felénk bevett szokás a ravatal állítása, a koporsós temetés vagy a hamvasztás - de léteznek a világon - számunkra - igazán bizarr temetkezési szokások is. Íme!

Tibet és az „égi temetés"

A buddhistáknál mindennapos, hogy az elhunyt hozzátartozói kisebb darabokra vágják fel a holttestet, majd a hegyen hagyják azt, hogy madarak martalékává váljon. Ők így tisztelegnek az elhunyt előtt, mert hiszik, hogy a test csupán egy üres hajó, és a léleknek könnyebb továbblépnie, ha a testtől megszabadul.

Ezt az úgynevezett „égi temetést" a jószándék és együttérzés nevében tartják. Úgy tartják, ha a test táplálékot ad az állatoknak, azzal visszakerül az élet körforgásába, másrészt pedig ezzel elősegítik a lélek eltávozását is.

Tibet kopár hegyei között nagyon ritkán a földbe is temetkeznek, ám ezen a tájon a holttestből táplálkozó férgek idővel éhen halnak - az élőlények elpusztítását viszont tiltja a buddhizmus. Olykor előfordul a holttestek máglyán való elégetése is. A bűnözők, deviáns személyek holttestét viszont régebben vízba dobták, hogy minél messzebb vigye őket a folyó.



Madagaszkár és a Famadihana

A madagaszkári népcsoportok számos rituáléja közül a leghátborzongatóbb talán az úgynevezett Famadihana, amely kifejezés jelentése: "a csontok megfordítása". Az elhunytak családja 5-7 évente ünnepi lakomát rendez a kriptában, majd a vacsora végén exhumálják a holttesteket, átöltöztetik őket új, ünnepi ruhákba, megfésülik és beparfümözik azokat, majd együtt táncolnak velük.



Ez az ünnepi rituálé arra is szolgál, hogy a család megossza az elhunyttal az új történéseket, híreket, mások pedig régi, szép emlékeket idéznek fel az elhunyt életéből.



Bali és a karnevál

A megszokott nyugati mintával ellentétben, Balin hatalmas bulit, karneváli hangulatú temetéseket tartanak.

A holttestet egy hatalmas kerekekkel ellátott, fából készült bikaszoborban helyezik el a "gyászolók", amellyel az utcákon vonulnak, majd hatalmas ováció közepette felgyújtják azt.

Trunyan nevű településen a bikaszobor helyett egy szent fügefa tövébe fektetik a holttesteket, illetve az elhunytak kedvenc tárgyait, majd otthagyják őket. A régi maradványokat eltávolítják, hogy legyen helye az új testnek.



Mexikó és a legvidámabb halottak napja

Mindenszentektor és másodikán halottak napján egész Mexikó ünnepel. Számukra ez az egyik legnagyobb ünnep az évben. A halottak napja, vagyis a Día de los Muertos az ő kultúrájukban az elhunytak magasztalásáról szól. A családok oltárokat állítanak a házaikban halottaiknak, farsanghoz hasonló utcabált tartanak, egész napra és éjszakára kiköltöznek a temetőbe a szerettük sírjához, ahol az elhunyt kedvenc ételeivel pikniket tartanak, gyertyákat gyújtanak és énekelnek. Nagy hangsúlyt fektetnek az ünnepi dekorációra, sokat is költenek rá, házaikat feldíszítik virágokkal, szalagokkal. Gyakori látvány a halálfej-koponya maszk is, melyeket színes gyöngyökkel, mintákkal díszítenek.A hagyomány arrafelé úgy tartja, hogy halottak napján a holtak hazatérnek, és ha nem találják elég díszesnek az otthonukat, valamint a tiszteletükre emelt oltárt, akkor bosszút állhatnak – betegséggel, de akár halállal is.